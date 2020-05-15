ATSO Başkanı Çetin: "Doğru planlama geleceğimizi kurtaracaktır" - Son Dakika

ATSO Başkanı Çetin: "Doğru planlama geleceğimizi kurtaracaktır"

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin, "ATSO olarak pandemi sürecinin Antalya-Isparta ve Burdur illerine etkilerini, bu süreçte daha neler yapılması gerektiğini ve pandemi sonrası için atılması gereken adımları çalışıyoruz.

ATSO Başkanı Çetin:

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin, "ATSO olarak pandemi sürecinin Antalya- Isparta ve Burdur illerine etkilerini, bu süreçte daha neler yapılması gerektiğini ve pandemi sonrası için atılması gereken adımları çalışıyoruz. Bu süreçte tarımda, turizmde, ticarette doğru destekler ve doğru planlama geleceğimizi kurtaracaktır."dedi.

Çetin, Antalya Genç İş İnsanları Derneği (ANTGİAD) online toplantısına katıldı. ANTGİAD Başkanı Osman Sert'in moderatörlüğünde gerçekleşen toplantıda Covid-19 sürecinde Antalya ve bölge ekonomisi ele alındı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan ANTGİAD Başkanı Osman Sert, pandemi sürecinin başından itibaren online toplantılara başlayan ilk Dernek olduklarını belirterek toplantıya katılan Başkan Davut Çetin'e katılımından dolayı teşekkür etti.

ANTGİAD üyelerine pandeminin ekonomik etkilerini anlatan Başkan Davut Çetin, ANTGİAD Turizm Çalışma Grubu'nun çalışmasının sektör adına önemli olduğunu kaydederek, söz konusu çalışmayı desteklediğini kaydetti.

Çetin, sürecin başından beri ATSO olarak üyelerinin sorunlarına çözüm üretmek için olağanüstü çaba sarf ettiklerini kaydetti.

Bu kapsamda sektörler ile yerel ve merkezi yöneticiler arasında güçlü bir iletişim köprüsü kurduklarını söyleyen Çetin "bugüne kadar tecrübe etmediğimiz bir kriz ile karşı karşıya kaldık. Olağanüstü krizler ancak olağanüstü adımlarla ve desteklerle atlatılabilir. İlimizin ve ülkemizin üretim gücünün devamlılığını korumak son derece önemli. Bu yapı bir defa bozulursa tekrar kurulması çok daha zordur. Bu nedenle özellikle hükümetin açıkladığı destek paketlerini yakından takip ediyoruz, ihtiyaçları dile getiriyoruz, üyelerimizin sesi oluyoruz" dedi.

ANTGİAD üyelerine salgının başladığı günden beri alınan tedbirleri ve Oda çalışmalarını anlatan Başkan Çetin kısa çalışma ödeneği, istihdam ve kredi desteklerinde gelinen son durumu değerlendirdi.

Başkan Çetin önümüzdeki süreçte iki konuya öncelik vereceklerini belirterek "öncelikle mücbir sebepten daha fazla sektör ve firmanın yararlanması gerekiyor. Genelgeyle kapatılan ve ciro kaybı yaşayan tüm firmalar mücbir sebep halinden mutlaka faydalandırılmalı. Ayrıca bu süreçte kapatılan, dolayısıyla hiçbir geliri işletmelerimiz için kira desteği verilmesini talep ediyoruz. Yaptığımız bir araştırma bize üyelerimizin yüzde 84'ünin kiracı olduğunu gösteriyor. Kira desteği iş yerlerinin devamlılığı için çok önemli" dedi.

"ATSO üyelerine 100 milyonluk nefes"

ANTGİAD üyelerine nefes kredisi hakkında da bilgiler veren Davut Çetin şunları söyledi: "TOBB'un öncülüğünde üyelere verilen Nefes Kredisi için Oda olarak bütün imkanlarımızı seferber ettik. Oda destekli olarak Antalya'da ATSO üyelerine 100 milyon TL'lik kredi diliminden şimdiye kadar 72 milyon TL'si sunuldu. Cirosu 3 milyon TL'nin altında olan üyelerimize 50 bin TL kredi veriliyor. Ayrıca Halkbank'ın cirosu 3 milyon TL'nin altındaki şahıs işletmesi üyelerimize 25 bin TL'lik kredisi de devam etmekte."

"Tarımda, turizmde, ticarette doğru planlama geleceğimizi kurtarır"

Salgın sürecinin sonrasını öngörmek için ATSO'nun bir çalışma yürüttüğümü kaydeden Davut Çetin,"TR61 Bölgesindeki Antalya-Isparta ve Burdur illerinin gelecek ekonomik konjonktürünü çalışıyoruz. Hangi yatırımlar öne çıkacak, hangi sektörler öne çıkacak, hangileri sona erecek bunların araştırmasını yapmaya, bir rota çizmeye çalışıyoruz. Veri toplamak ve bu veriyi işlemek artık çok daha önemli. Dijitalleşmek bir zorunluluk. Bu süreçte tarımda, turizmde, ticarette doğru destekler ve doğru planlama geleceğimizi kurtaracaktır." dedi. - ANTALYA

Isparta, Antalya, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.05.2020 03:23 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi ATSO Başkanı Çetin: 'Doğru planlama geleceğimizi kurtaracaktır' - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika

Yeni 100 liralar 20 Mayıs'ta tedavüle çıkıyor Dev bankadan cepleri ısıtacak hamle! Şubeye gitmeden yüzde 0,79 faizle kredi verecek Son Dakika: Nisan ayında merkezi yönetim bütçe açığı 43,2 milyar TL oldu YHT'ler 1 Haziran'da seferlere başlıyor! İşte getirilen yeni kurallar Türk turizmine en çok katkıyı yapan millet olan Ruslar, bu yıl Türkiye'ye gelmeyi düşünmüyor 2. Abdülhamid Han'ın rüyası olan Filyos Projesi'nin limanı yıl sonu hayata geçecek Yoğunluk sonrası İstanbul'daki AVM'ler için yeni kurallar getirildi! Uymayana büyük cezalar kesilecek Son dakika: Merkez Bankası, yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini açıkladı Son Dakika: Benzine 9, motorine ise 11 kuruş zam geldi Otellerde zorunlu olan termal kameralarda talep patlaması yaşanıyor Korona nedeniyle iptal edilen paket tur bedellerinin iadesine esneklik getirildi Son Dakika: Türkiye'de koronavirüs aşısı için anti serum çalışmaları başladı Güne yükselişle başlayan gram altın 388 liradan işlem görüyor Son Dakika: Nisan ayında konut satışları %55 azalarak 42.783 oldu Limonda 10 bin ton ihracat izni sevindirdi
UEFA Başkanı Ceferin: Ligleri tescil edenler Avrupa kupalarında ön eleme oynayacaklar UEFA Başkanı Ceferin: Ligleri tescil edenler Avrupa kupalarında ön eleme oynayacaklar         
21:33
Vuhan'da maskeyle koşan adamın akciğeri patladı Vuhan'da maskeyle koşan adamın akciğeri patladı         
21:06
Iğdır Emniyet Müdürü'nden HDP'li vekile: Van'da 2 vatandaşım katledilmişti, onu savun Iğdır Emniyet Müdürü'nden HDP'li vekile: Van'da 2 vatandaşım katledilmişti, onu savun         
21:00
Koronavirüs nedeniyle tescil edilen Belçika Ligi'nde Club Brugge şampiyon ilan edildi Koronavirüs nedeniyle tescil edilen Belçika Ligi'nde Club Brugge şampiyon ilan edildi         
20:53
Mevsimlik tarım işçileri arasında çıkan silahlı çatışmada 3'ü ağır 11 kişi yaralandı Mevsimlik tarım işçileri arasında çıkan silahlı çatışmada 3'ü ağır 11 kişi yaralandı         
20:50
Brezilya Sağlık Bakanı Teich istifa etti Brezilya Sağlık Bakanı Teich istifa etti         
20:48
Warp Speed projesini ilan eden Trump: Yıl sonuna kadar elimizde bir korona aşısı olacağını düşünüyoruz Warp Speed projesini ilan eden Trump: Yıl sonuna kadar elimizde bir korona aşısı olacağını düşünüyoruz         
20:46
Galatasaraylı kaleci Fernando Muslera: Boca Juniors ile görüşmedim Galatasaraylı kaleci Fernando Muslera: Boca Juniors ile görüşmedim         
20:35
Adana'da Vefa Yardımlaşma Grubu'na saldırıyı CHP'li Başkanın yaptığı ortaya çıktı Adana'da Vefa Yardımlaşma Grubu'na saldırıyı CHP'li Başkanın yaptığı ortaya çıktı         
20:14
Devlet Bahçeli, Siyasi Partiler Kanunu ve Seçim Kanunu'nun değişmesini istedi Devlet Bahçeli, Siyasi Partiler Kanunu ve Seçim Kanunu'nun değişmesini istedi         
20:04
15 ilde sokağa çıkma kısıtlaması bu gece başlıyor: Hangi işletmeler, kaça kadar açık olacak? 15 ilde sokağa çıkma kısıtlaması bu gece başlıyor: Hangi işletmeler, kaça kadar açık olacak?         
19:59
Eski Trabzonsporlu Sturridge, kulüpsüz olmasına rağmen 22 milyon poundluk servetiyle birçok ismi geride bıraktı Eski Trabzonsporlu Sturridge, kulüpsüz olmasına rağmen 22 milyon poundluk servetiyle birçok ismi geride bıraktı         
19:42
Maske takmanın zorunlu olduğu il sayısı 21'e yükseldi Maske takmanın zorunlu olduğu il sayısı 21'e yükseldi         
19:35
Sağlık Bakanlığı, minibüsler için koronavirüs rehberi yayınladı Sağlık Bakanlığı, minibüsler için koronavirüs rehberi yayınladı         
19:32
HDP'li Altınova Belde Belediye Başkanı Budak gözaltına alındı HDP'li Altınova Belde Belediye Başkanı Budak gözaltına alındı         
19:31
Bakan Koca, artan yeni vaka sayısından sonra uyardı: Yeni hayat tarzımız maske ve sosyal mesafe Bakan Koca, artan yeni vaka sayısından sonra uyardı: Yeni hayat tarzımız maske ve sosyal mesafe         
19:30
Adı Galatasaray'la anılan Albert Riera: Yardımcı antrenörlük benim için güzel olur Adı Galatasaray'la anılan Albert Riera: Yardımcı antrenörlük benim için güzel olur         
19:16
Son Dakika: Türkiye'de 15 Mayıs günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 48 oldu, 1708 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 15 Mayıs günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 48 oldu, 1708 yeni vaka tespit edildi         
19:02
İnsana benzer bağışıklık sistemi olan hayvanda korona aşısı başarılı oldu İnsana benzer bağışıklık sistemi olan hayvanda korona aşısı başarılı oldu         
18:56
Montpellier 42 yaşındaki futbolcusu Hilton ile yeni sözleşme imzaladı Montpellier 42 yaşındaki futbolcusu Hilton ile yeni sözleşme imzaladı         
18:50
3 kişinin ızgara yapıp yedikleri balon balığı çıktı, bir kişi ölüm döşeğinde 3 kişinin ızgara yapıp yedikleri balon balığı çıktı, bir kişi ölüm döşeğinde         
18:42
Türk turizmine en çok katkıyı yapan millet olan Ruslar, bu yıl Türkiye'ye gelmeyi düşünmüyor Türk turizmine en çok katkıyı yapan millet olan Ruslar, bu yıl Türkiye'ye gelmeyi düşünmüyor         
18:34
İngiltere'de 4. lig seviyesindeki League Two'da sezon tescil edildi İngiltere'de 4. lig seviyesindeki League Two'da sezon tescil edildi         
18:25
Nazik siparişiyle tanınan Burhan Amca, ayrıldığı eşiyle 30 yıl sonra yeniden evlendi Nazik siparişiyle tanınan Burhan Amca, ayrıldığı eşiyle 30 yıl sonra yeniden evlendi         
18:21
İngiltere'de koronavirüs ölümleri 34 bine İtalya'da 32 bine dayandı İngiltere'de koronavirüs ölümleri 34 bine İtalya'da 32 bine dayandı         
17:58
Emniyet'te 21 bin 16 personelin atama ve yer değiştirme işlemi yapıldı Emniyet'te 21 bin 16 personelin atama ve yer değiştirme işlemi yapıldı         
17:58
Altının kilogramı 387 bin 530 liraya yükseldi Altının kilogramı 387 bin 530 liraya yükseldi         
17:52
DSÖ'den koronavirüs uyarısı: Avrupa daha ölümcül ikinci dalgaya karşı hazırlıklı olsun DSÖ'den koronavirüs uyarısı: Avrupa daha ölümcül ikinci dalgaya karşı hazırlıklı olsun         
17:29
Ali Koç liglerin başlatılması kararıyla ilgili ilk yorum: Bu seneyi kurtaracağız derken önümüzdeki sezonu da yakmayalım Ali Koç liglerin başlatılması kararıyla ilgili ilk yorum: Bu seneyi kurtaracağız derken önümüzdeki sezonu da yakmayalım         
17:16
"Gökhan Gönül futbolu Fenerbahçe'de bırakmalı" önerisine Ali Koç'tan yanıt: Anlaşıldı         
17:15
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.05.2020 21:57:04. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: ATSO Başkanı Çetin: "Doğru planlama geleceğimizi kurtaracaktır" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]