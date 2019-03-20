Son Dakika Haberleri: Attso"Dan Arnavut Kadınlara Dikiş Makinesi

Attso"Dan Arnavut Kadınlara Dikiş Makinesi

1 saat önce

Arnavutluk-Türkiye Ticaret ve Sanayi Odası (ATTSO) Kadın Girişimciler Grubu, Arnavutluk'un başkenti Tiran'da ihtiyaç sahibi yetim ailelere 50 dikiş makinesi bağışladı.

Attso
Arnavutluk- Türkiye Ticaret ve Sanayi Odası (ATTSO) Kadın Girişimciler Grubu, Arnavutluk'un başkenti Tiran'da ihtiyaç sahibi yetim ailelere 50 dikiş makinesi bağışladı.

Geleceğin Alternatifi ALSAR Vakfı bünyesindeki yetim ailelere yapılan bağış törenine, Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi Murat Ahmet Yörük'ün eşi Ayşegül Erdal Yörük'ün yanı sıra ATTSO ve ALSAR Vakfı temsilcileri katıldı.

Dikiş makinelerini bağışlayan Türk sinema oyuncusu Tolgahan Sayışman ve Arnavut kökenli eşi Almeda Abazi Sayışman, etkinliğe video konferans yoluyla katıldı.

Arnavutluk-Türkiye Ticaret ve Sanayi Odası (ATTSO) Kadın Girişimciler Grubu Onursal Başkanı Ayşegül Erdal Yörük, buradaki konuşmasında, ATTSO Kadın Girişimciler Grubu olarak gerçekleştirdikleri sosyal yardım faaliyetlerinde özellikle kadın ve çocuklara yönelik yardım faaliyetlerine ağırlık verdiklerini ifade etti.

Yörük, "Arnavutluk'taki kadınların girişimci çalışmalarını destekleyerek, kendi üretimlerini ve gelirlerini yaratmalarını sağlamayı amaçlıyoruz. Bu sayede Arnavutluk'un ekonomik gelişimine ve istihdamın artırılmasına da katkı sunuyoruz." dedi.

Arnavutluk-Türkiye Ticaret ve Sanayi Odası (ATTSO) Kadın Girişimciler Grubu Başkanı Özlem Kal da Arnavut kadın girişimcilere destek vermek, kendilerini geliştirmelerine yardımcı olmak, kadın istihdamına katkıda bulunmak ve iki ülke arasındaki dostluğu devam ettirmek adına ATTSO Kadın Girişimciler Grubunu kurduklarını belirterek, "Kadının ekonomik olarak güçlü olması, daha güçlü aile ve toplumsal yapı, daha iyi bir nesil ve daha aydınlık bir gelecek için biz yola çıktık." değerlendirmesinde bulundu.

Kal, bu kapsamda dikiş-nakış eğitimini tamamlayarak sertifika alan ve dikiş makinesi bağışlanan 50 Arnavut kadının hem teşvik edilmesi hem de giderlerinin karşılanmasına destek olan Sayışman ailesine teşekkür etti.

ALSAR Vakfı Başkanı Mehdri Gurra ise anne ve çocuklara yardım etmeyi amaçladıklarını kaydederek, "Türk tarafından aldığımız yardımları sahiplerine ulaştırdık. Bağışçı ve bu yardıma ihtiyacı olan kişiler arasına köprü misyonumuzu yerine getirdik." diye konuştu.

ATTSO Kadın Girişimciler Grubu daha önce de Arnavutluk'taki ihtiyaç sahibi ailelere yardımda bulunmuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 08:28 Kaynak: AA

Türkiye, Arnavutluk, Güncel
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