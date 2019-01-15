Son Dakika Haberleri: Aü'de Sağlık Turizmi Yöneticiliği Eğitimi Tamamlandı

Aü'de Sağlık Turizmi Yöneticiliği Eğitimi Tamamlandı

1 saat önce

Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Sağlık Turizmi ve Talassoterapi Eğitim, Araştırma ve Uygulama Merkezi (SATTMER) tarafından düzenlenen 'Sağlık Turizmi Yöneticiliği Eğitim Programı'nı başarıyla tamamlayan kursiyerlerine sertifikaları verildi.

Aü'de Sağlık Turizmi Yöneticiliği Eğitimi Tamamlandı, System.String[]
Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Sağlık Turizmi ve Talassoterapi Eğitim, Araştırma ve Uygulama Merkezi (SATTMER) tarafından düzenlenen 'Sağlık Turizmi Yöneticiliği Eğitim Programı'nı başarıyla tamamlayan kursiyerlerine sertifikaları verildi.

Sağlık turizmine yönelik hizmet veren işletmelerde görev alan ve alacak yöneticilerin bu işletmeleri daha verimli ve etkin yönetmelerinin sağlanmasının amaçlandığı sertifika programı kapsamında Sağlık Turizmi Türleri ve Özellikleri, Türkiye'de Dünya'da Sağlık Turizmi Politikaları ve Uygulamaları, Sağlık Turizmi İşletmeleri Yönetimi, Sağlık Turizmi Pazarlaması, Akreditasyon ve Aracı Kurumlar, ve Sağlık Turizminde Bilgi Teknolojileri Kullanımı başlıklarında eğitimler verildi.

Akdeniz Üniversitesi öğretim elemanları tarafından verilen 64 saat teorik ve 16 saat uygulamalı olmak üzere toplam 80 saatten oluşan eğitimler sonunda eğitimi başarıyla tamamlayan kursiyerlere 'Sağlık Turizmi Yöneticiliği Sertifikası' takdim edildi.

Merkez Müdürü Doç. Dr. Yıldırım Yılmaz, düzenledikleri eğitimler, yürüttükleri çalışmalar ve projelerle birlikte sağlık turizminin bölge ve ülkede gelişmesine katkı sağlamaya devam edeceklerini belirtti. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 10:25 Kaynak: İHA

Akdeniz Üniversitesi, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ekrem İmamoğlu Vaatlerini Sıraladı: Bebekli Annelere Ulaşım Ücretsiz Olacak Son Dakika! Bahçeli'den Trump'a Sert Çıkış: Senin Doların Varsa Türk Milletinin İmanı Vardır, Elinden Geleni Ardına Koyma

Son Dakika! 2018 Bütçe Açığı 72,6 Milyar TL Oldu Japonya'dan Google'a 9,2 Milyon Dolarlık Ceza
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.1.2019 11:46:01. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Aü'de Sağlık Turizmi Yöneticiliği Eğitimi Tamamlandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]