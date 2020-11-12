AÜ Göynük Mutfak Sanatları MYO Kalitesini Tescilledi - Son Dakika

AÜ Göynük Mutfak Sanatları MYO Kalitesini Tescilledi

12.11.2020 13:29
AÜ Göynük Mutfak Sanatları MYO Kalitesini Tescilledi, System.String[]

Türkiye'nin ilk tematik meslek yüksekokulu Akdeniz Üniversitesi Göynük Mutfak Sanatları Meslek Yüksekokul'u, Akdeniz Üniversitesi'nde kalite belgesi almaya hak kazanan ilk meslek yüksekokulu oldu.

Türkiye'nin ilk tematik meslek yüksekokulu Akdeniz Üniversitesi Göynük Mutfak Sanatları Meslek Yüksekokul'u, Akdeniz Üniversitesi'nde kalite belgesi almaya hak kazanan ilk meslek yüksekokulu oldu. Akdeniz Üniversitesi Göynük Mutfak Sanatları Meslek Yüksekokulu'nun başarıyla tamamladığı TSE EN ISO 9001: 2015 Kalite Yönetim sürecinin sonunda aldığı kalite belgesi, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan'a takdim edildi.

Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü'nde gerçekleşen takdim töreninde Türk Standardları Enstitüsü Akdeniz Bölge Koordinatörü Hasan Demirtaş, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ayşe Gülbin Arıcı, Göynük Mutfak Sanatları Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Cem Oktay Güzeller'e Kalite Yönetim Sistemi Belgesini takdim etti.

Akdeniz Üniversitesi Göynük Mutfak Sanatları Meslek Yüksekokulu'nun Akdeniz Üniversitesi'nde ilk kalite belgesi alan meslek yüksekokulu olduğunu söyleyen Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, "Göynük Mutfak Sanatları Meslek Yüksekokulumuz denetim süreçlerini başarıyla tamamlayarak TSE EN ISO 9001: 2015 belgesini alan ilk ve Türkiye'deki tek tematik meslek yüksekokulumuz oldu. Göynük Mutfak Sanatları Meslek Yüksekokulumuz modern eğitim alanları, uygulama atölyeleri ve bölgenin sunduğu uygulama imkanları ile Türk mutfak kültürünü uluslararası alanda temsil edebilecek gastronomi uzmanlarını yetiştirmesi bakımından ülkemiz için önemli potansiyele sahiptir. Aldığı kalite belgesiyle de eğitim kalitesini tescillemiş oldu." diye konuştu.

Fakültelerin Kalite Yönetim Sistemi Belgesi edinme süreçlerinin ardından meslek yüksekokullarının da belge alım süreçlerine hızla devam ettiğini söyleyen Rektör Özkan, "Tüm süreçlerde kalite odaklı eğitim, araştırma ve hizmet anlayışımızı tüm birimlerimizde hakim kılmak için çalışmalarımıza tüm hızıyla devam ediyoruz." şeklinde konuştu.

Rektör Özkan, bu süreçte emeği geçen MYO Müdürü Prof. Dr. Cem Oktay Güzeller başta olmak üzere Göynük Mutfak Sanatları MYO'nun personeline teşekkür etti. - ANTALYA

AÜ Göynük Mutfak Sanatları MYO Kalitesini Tescilledi
AÜ Göynük Mutfak Sanatları MYO Kalitesini Tescilledi
AÜ Göynük Mutfak Sanatları MYO Kalitesini Tescilledi
AÜ Göynük Mutfak Sanatları MYO Kalitesini Tescilledi
AÜ Göynük Mutfak Sanatları MYO Kalitesini Tescilledi
AÜ Göynük Mutfak Sanatları MYO Kalitesini Tescilledi

Akdeniz Üniversitesi, Türkiye, Akdeniz, Göynük, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel AÜ Göynük Mutfak Sanatları MYO Kalitesini Tescilledi - Son Dakika


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