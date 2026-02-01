Auran Kayseri Kadın FK Liderliğini Sürdürdü - Son Dakika
Auran Kayseri Kadın FK Liderliğini Sürdürdü

Auran Kayseri Kadın FK Liderliğini Sürdürdü
01.02.2026 15:28
Auran Kayseri Kadın FK, Genç Ülküspor'u 2-1 yenerek TFF Kadınlar 1. Lig A Grubu'ndaki liderliğini korudu.

TFF Kadınlar 1. Lig A Grubu lideri Auran Kayseri Kadın FK; ligin 11. haftasında evinde oynadığı maçta Genç Ülküspor'u geriden gelerek 2-1 mağlup etti ve liderliğini sürdürdü.

Stat: Sümer Stadı

Hakemler: Şuayip Ünal, Tolga Mumyapan, Esra Saim

Auran Kayseri Kadın FK: Asiye Damla Kasap, Ayşe Altun, Bahar Özen, Kafayat Atoke Başhıru, Mine Okaytu, Elvin Kılınç, Ogundeko Oluwatosin Sharon, Elenur Çıkılı, Juliet Chika Emereole, Arife Yaren Çetinkaya, (Ayşegül Aydın dk.64), Zeynep Bilir, (Nisanur Yıldırım dk.90)

Genç Ülküspor: Hilal Kurt, Hatice Görgülü, Sena Karakaya, (Rümeysa Söylemez dk.77), Tuğçe Nuray Fesli, (Narin Yüksel dk.70), Beyza Düzgün, (Fatma Tıkansak dk.85), Nazar Uğur, (Hatice Saruhan dk.70), Merve Kandemir, Havva Ekin, Arzu Şimşek, Beyza Kuşsan, Yasemin Sarı

Goller: Kafayat Atoke Başhıru (dk.50), Elanur Çıkılı (dk.69), (Auran Kayseri Kadın FK), Nazar Uğur (dk.27) (Genç Ülküspor) - KAYSERİ

Kaynak: İHA

