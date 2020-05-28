Aurelio sonrası Zico'nun geri dönüş ihtimali, Fenerbahçeli taraftarları heyecanlandırdı - Son Dakika

Aurelio sonrası Zico'nun geri dönüş ihtimali, Fenerbahçeli taraftarları heyecanlandırdı

Fenerbahçe'de Mehmet Aurelio'nun yardımcı antrenörlük görevine getirilmesi, "Bu hamle Zico'nun gelişinin işaret fişeği mi?" sorusunu akıllara getirdi. Yaşanan bu gelişme sarı-lacivertli taraftarları heyecanlandırdı.

Fenerbahçe'yi 100. yılında şampiyon yapan, Şampiyonlar Ligi'nde de çeyrek finale kadar yükselten Zico'nun adı, Aurelio'nun göreve gelmesiyle birlikte dilden dile dolaşmaya başladı.

Dünya futbol tarihinin en büyük efsanelerinden biri olan Zico'nun teknik adam olarak göreve gelmesinin Fenerbahçe'ye müthiş bir hava getireceği düşünülürken, "Efsane kadro bir araya mı geliyor?" sorusu da akıllara geliyor. Bu gelişme sonrası taraftarlar şimdiden heyecanlanırken, konuyla ilgili sosyal medyada çokça yorum paylaşıldı.

ESKİLER TEKRAR BULUŞABİLİR

Nitekim, Zico'lu F.Bahçe döneminde yönetici olan Ali Koç şimdi başkan, takımın dinamosu Mehmet Aurelio ve kaleci Volkan Demirel yardımcı antrenör konumunda. Ayrıca sağ bek için de Gökhan Gönül'ün adı geçiyor.

Mehmet Aurelio'nun gelişiyle birlikte camiada dillendirilen bir iddia daha var. Yeni teknik direktörün sezon başında açıklanacağı söylentileri Erol Bulut ismini gündeme getiriyor. Bulut teknik direktörlük koltuğuna oturursa Mehmet Aurelio, Mehmet Yozgatlı, Volkan Demirel, Emre Belözoğlu gibi Fenerbahçelilerin sevgilisi durumundaki efsane isimler de bir araya gelmiş olacak.

KRUSE'NİN DÖNÜŞÜ SEKTEYE UĞRADI

Milli Takım Hasan Doğan Riva Kamp Tesisleri'nde iki günde dört antrenmanla çalışmalarına hız veren Fenerbahçe'de Max Kruse gene takımdan ayrı, özel program dahilinde çalıştı. 7 Mart tarihinde ayak bileğinden sakatlanan ardından patlak veren koronavirüs pandemisi nedeniyle fizik tedavi süreci başlayamayan Alman yıldızın sakatlıktan tamamen kurtulup takıma dönüşü de sekteye uğradı.

Riva tesislerinde özel bir program dahilinde çalışan ve fizik tedavisine devam edilen Max Kruse'nin ilk lig maçında oynaması için sağlık ekibi titiz bir çalışma yürütüyor.

SON 15 YILIN EN DÜŞÜK BÜTÇESİ

Fenerbahçe Kulübü Kadın Basketbol Şubesinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Metin Sipahioğlu, kadın basketbolunda küçülmeye gideceklerini duyurdu.

Kulübün mali durumu ve koronavirüs sürecinin ekonomik anlamda kendilerini aksiyon almaya mecbur bıraktığını belirten Sipahioğlu, "Toplam oyuncu net maaş bütçemiz 1.3 milyon dolar olarak belirlendi" ifadelerini kullandı.

Geçen sezon da yine yüzde 35 oranında küçüldüklerini hatırlatan Metin Sipahioğlu "Bu rakamları geçmiş yıllarla kıyasladığınız zaman, son 15 yıldaki en düşük takım bütçesine sahip olacağımız söylenebilir. Ancak dört kupada da zirve için oynayacağız. Bütçemizi ve yükümüzü azaltıyoruz ama hedeflerimizi küçültmüyoruz. Kadromuz tamamlandı sayılır, sanırım kısa bir zaman sonra açıklamış oluruz" diye konuştu.

(Hürriyet)

Aurelio sonrası Zico'nun geri dönüş ihtimali, Fenerbahçeli taraftarları heyecanlandırdı
Arthur Antunes Coimbra Zico, Mehmet Aurelio, Volkan Demirel, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.05.2020 11:05 

Son Dakika Spor Aurelio sonrası Zico'nun geri dönüş ihtimali, Fenerbahçeli taraftarları heyecanlandırdı - Son Dakika Spor
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