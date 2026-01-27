Av Tüfeği Kazası: Bir Kişi Yaralandı

Bilecik'in Yenipazar ilçesinde, temizlediği av tüfeğinin kazara ateş alması sonucu yaralanan kişi tedaviye altına alındı.
Batıbelenören köyünde yaşayan S.K. (56), evde ruhsatsız av tüfeğini temizlerken kazara tetiğe bastı.
Tüfekten çıkan saçmalar S.K'nin sol omuzuna isabet etti.
Yaralanan S.K, yakınları tarafından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
