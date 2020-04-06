Avanos'ta uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

Gözaltına alınan O.G'ye "uyuşturucu ve uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak, uyuşturucu madde murakabesi hakkındaki kanuna muhalefet" suçlarından adli işlem yapıldı.

Evde yapılan aramada, 2 kök Hint keneviri, 7 gram kurutulmuş kenevir ile esrar üretiminde kullanılan çeşitli ekipmanlar ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, polis ekipleri, Avanos Sulh Ceza Hakimliğinden alınan arama kararına istinaden, O.G'nin evine operasyon düzenledi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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