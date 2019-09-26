Son Dakika Haberleri: Avcılar belediye başkanı hançerli minaresi yıkılan camide açıklama yaptı
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Avcılar belediye başkanı hançerli minaresi yıkılan camide açıklama yaptı

1 saat önce

Güven USTA / İSTANBUL DHA -AVCILAR Belediye Başkanı Turan Hançerli, Avcılar'daki minaresi yıkılan camide incelemede bulundu.

Avcılar belediye başkanı hançerli minaresi yıkılan camide açıklama yaptı, System.String[]

Güven USTA/ İSTANBUL DHA -AVCILAR Belediye Başkanı Turan Hançerli, Avcılar'daki minaresi yıkılan camide incelemede bulundu. Hançerli daha sonra açıklama yaparak, Avcılar'da denetim ve inceleme yaptıklarını, sıkıntı olan binalarda tahliye çalışması yapacaklarını, şimdiye kadar boşaltılması gereken bina tespit edilmediğini söyledi. İlçede 70 civarında toplanma alanı olduğunu ve bunların internet sitelerinde paylaşıldığını belirten Hançerli, minaresi yıkılan camide daha önceden güçlendirme yapıldığını, 30 yıllık yapının yenilenmesiyle ilgili de proje olduğunu dile getirdi.

Hançerli, "Paniğe gerek yok. Yaralı 2 kişi var Avcılar'da. Yaralıların, yaralanma sebebi panik nedeniyle camdan atlamaları. Depremde yıkılma veya başka bir nedenden yaralanma yok. Dolayısıyla panik, gereksiz kaygı kötü şey" dedi.

Yıldırım Turan, Avcılar, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 07:06 Kaynak: DHA
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