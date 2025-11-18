Avcılar bile şaşırdı! Kilosuna kimse inanamadı

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesine bağlı Subaşı Mahallesi Kuruçeşme mevkiinde sabah saatlerinde sürek avı düzenleyen avcılar, araziye doğru hızla ilerleyen dev bir yaban domuzu ile karşılaştı. Domuzun kaçması üzerine avcılar kısa süreli bir takip başlattı. Müdahalenin ardından ağırlığının yaklaşık 300 kilogram olduğu belirlenen domuz avlandı.

"BU KADAR BÜYÜĞÜNÜ HİÇ GÖRMEDİM"

Bölgede uzun yıllardır avcılık yaptığını belirten Şaban Aydın, avlanan domuzun boyutlarının kendilerini şaşırttığını söyledi. Aydın, şu ifadeleri kullandı:

"Bugüne kadar bu büyüklükte bir domuz gördüğümü hatırlamıyorum. İlk kez bu kadar büyük bir domuz avladık. Böylesine dev bir domuz görenler de büyük şaşkınlık yaşadı."