Avcılar bile şaşırdı! Kilosuna kimse inanamadı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yaşam

Avcılar bile şaşırdı! Kilosuna kimse inanamadı

Avcılar bile şaşırdı! Kilosuna kimse inanamadı
18.11.2025 10:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde sürek avına çıkan avcılar, ağırlığı yaklaşık 300 kilograma ulaşan dev bir yaban domuzu avladı. Bölgede yıllardır avcılık yapan isimler, domuzun büyüklüğünün şaşkınlık yarattığını söyledi.

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesine bağlı Subaşı Mahallesi Kuruçeşme mevkiinde sabah saatlerinde sürek avı düzenleyen avcılar, araziye doğru hızla ilerleyen dev bir yaban domuzu ile karşılaştı. Domuzun kaçması üzerine avcılar kısa süreli bir takip başlattı. Müdahalenin ardından ağırlığının yaklaşık 300 kilogram olduğu belirlenen domuz avlandı.

"BU KADAR BÜYÜĞÜNÜ HİÇ GÖRMEDİM"

Bölgede uzun yıllardır avcılık yaptığını belirten Şaban Aydın, avlanan domuzun boyutlarının kendilerini şaşırttığını söyledi. Aydın, şu ifadeleri kullandı:

"Bugüne kadar bu büyüklükte bir domuz gördüğümü hatırlamıyorum. İlk kez bu kadar büyük bir domuz avladık. Böylesine dev bir domuz görenler de büyük şaşkınlık yaşadı."

Kaynak: İHA

Yaşam, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Avcılar bile şaşırdı! Kilosuna kimse inanamadı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yürekleri yakan görüntü Mezar taşına sardılar Yürekleri yakan görüntü! Mezar taşına sardılar
Dünyada bir ilk KIZILELMA’ya hayalet göz entegre edildi Dünyada bir ilk! KIZILELMA'ya hayalet göz entegre edildi
Ülke şokta Umreden dönen hacıları taşıyan otobüs tankerle çarpıştı: 45 ölü Ülke şokta! Umreden dönen hacıları taşıyan otobüs tankerle çarpıştı: 45 ölü
Muazzez Abacı Ankara’da son yolculuğuna uğurlanıyor Muazzez Abacı Ankara'da son yolculuğuna uğurlanıyor
Yargıtay’dan emsal karar Düğün fotoğrafı hapis getirdi Yargıtay'dan emsal karar! Düğün fotoğrafı hapis getirdi
Eski HDP’li vekil Yeniden Refah Partisi’ne katıldı Eski HDP'li vekil Yeniden Refah Partisi'ne katıldı

09:42
Galatasaray’da ayrılık Okan Buruk genç isme ’’Güle güle’’ dedi
Galatasaray'da ayrılık! Okan Buruk genç isme ''Güle güle'' dedi
09:14
Dünya Kupası’na katılması kesinleşen 34 ülke belli oldu
Dünya Kupası'na katılması kesinleşen 34 ülke belli oldu
09:02
Böcek ailesini hastaneye götüren taksici konuştu: Kan kusuyorlardı
Böcek ailesini hastaneye götüren taksici konuştu: Kan kusuyorlardı
08:46
Galatasaray’da sakatlık depremi Osimhen o maçta yok
Galatasaray'da sakatlık depremi! Osimhen o maçta yok
08:21
Türkiye’nin köklü kağıt helva üreticisi iflasın eşiğinde
Türkiye'nin köklü kağıt helva üreticisi iflasın eşiğinde
07:43
27 yıllık serüven bitti Otomotiv devi efsane modelinin üretimini durdurdu
27 yıllık serüven bitti! Otomotiv devi efsane modelinin üretimini durdurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.11.2025 10:02:16. #7.13#
SON DAKİKA: Avcılar bile şaşırdı! Kilosuna kimse inanamadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.