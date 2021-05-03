AVCILAR D-100'DE DENETİM YOĞUNLUĞU - Son Dakika

KORONAVİRÜS ile mücadele kapsamında Avcılar'da D-100'de oluşturulan denetım noktasında araç yoğunluğu oluştu.

Bugün saat 07.30'dan itibaren sokağa çıkma kısıtlamasında Cihangir ve Üniversite Mahallesi'nin bulunduğu noktada izin belgesi kontrolü yapılınca Beylikdüzü yönünde araç yoğunluğu giderek arttı. Yoğunluk Denizköşkler Mahallesi'ne kadar uzandı. Trafik yoğunluğunun artması üzerine denetim biraz gevşetildi. Benzer biçimde Avcılar'dan Küçükçekmece'ye giriş noktasında da D-100 karayolundaki araçlar zaman zaman yan yola yönlendirilirken yoğunluk oluştu.