AVCILAR'DA 100 BİN NÜFUSLU MAHALLEYE GETİRİLEN İMAR PLANINI PROTESTO ETTİLER - Son Dakika
Üye Girişi

AVCILAR'DA 100 BİN NÜFUSLU MAHALLEYE GETİRİLEN İMAR PLANINI PROTESTO ETTİLER

06.03.2022 15:23
AVCILAR'DA 100 BİN NÜFUSLU MAHALLEYE GETİRİLEN İMAR PLANINI PROTESTO ETTİLER

AVCILAR'ın 100 bini aşkın nüfusu bulunan Yeşilkent Mahallesi için İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde (İBB) 40 yıl sonra kabul edilen imar planında imar barışı ile oturdukları evlerinin bulunduğu alanların yeşil alan veya kamu kuruluşlarının yeri olarak gösterildiğini öne süren kalabalık...

AVCILAR'ın 100 bini aşkın nüfu su bulunan Yeşilkent Mahallesi için İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde (İBB) 40 yıl sonra kabul edilen imar planında imar barışı ile oturdukları evlerinin bulunduğu alanların yeşil alan veya kamu kuruluşlarının yeri olarak gösterildiğini öne süren kalabalık grup protesto gösterisi yaptı.

Yeşilkent'teki Kıvırcık Ali Parkı'nda saat 13.00 sıralarında toplanan gruba sık yapılan uyarılarda tahriklere kapılmamaları ve 'Yeşilkent bizimdir, bizim olacak' dışında slogan atılmaması istendi. Avcılar Emniyet Müdürlüğü ve çevik kuvvet ekiplerinin de sıkı önlem aldığı protestoda yapılan konuşmalarda Yeşilkent için İBB'de kabul edilen 5 binlik planın mahalle sakinlerini dişinden, tırnağından ayırarak yaptırdıkları, imar barışı ile vergisini ödedikleri evlerinden edeceği belirtildi. Yüzlerce ailenin memleketinde sattığı inek veya evi ile Yeşilkent'te aldıkları arsada yaptırdıkları evlere yerel yönetimlerin su, elektrik gibi altyapı hizmetlerini verdiği vergisini aldıkları ifade edilen açıklamada, parsel bazındaki imar planı ile bu konutlarının ellerinden gireceği öne sürüldü. İmar planında konut alanı görünmediği için evlerinin yıktırılacağını veya buraya konut yapma izni verilmeyeceğini belirten grup adına konuşan Dilaver Ablak, "Bizim nereden geldiğimiz önemli değil. Biz buradayız, Yeşilkent'liyiz. Hakkımızı sonuna kadar aramaya kararlıyız. İmar planına 24 Mart akşamına kadar itiraz hakkımız var. Dernekleşme yoluna gidip, hakkımızı hukuk yolları ile arayacağız. Burada rant hesapları yapılmasına izin vermeyeceğiz" dedi.

- İstanbul

YORUMLAR
500
İstanbul'da pazar kurulu alandaki kaldırım çöktü İstanbul'da pazar kurulu alandaki kaldırım çöktü ÇANAKKALE'YE YÜRÜYEN GAZİ TORUNU, TEKİRDAĞ'DA ÇANAKKALE'YE YÜRÜYEN GAZİ TORUNU, TEKİRDAĞ'DA

Yeşilkent, İstanbul, Avcılar, imar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel AVCILAR'DA 100 BİN NÜFUSLU MAHALLEYE GETİRİLEN İMAR PLANINI PROTESTO ETTİLER - Son Dakika


Son Dakika
15:20 CHP camiasını sarsan ölüm! Muharrem İnce'nin de anonsculuğunu yapan isim kazada hayatını kaybetti
15:00 Acun Ilıcalı'nın sağ kolu Alpay Kazan hayatını kaybetti
14:59 Türk bilim insanları şaştı kaldı! Denizli'de makatına dinamit bağlayan adam havaya uçtu
14:50 Son Dakika: Putin'le görüşen Erdoğan barış çağrısını tekrarladı
14:49 Ukrayna'dan yayın yapan Türk gazeteciler, kurşunların hedefi oldu! Kabus anları saniye saniye kamerada
14:46 Bunu da gördük! İnternet sitesinin yayınladığı 36 ay taksitli yağ satışı gündeme bomba gibi düştü
14:41 Milli futbolcumuz Yusuf Yazıcı Rusya'da ödül süpürüyor!
14:09 Fatih Terim geri dönüşün sinyalini verdi, taraftarı heyecanlandırdı: Göreve hazırım
13:51 Rusya-Ukrayna savaşının gidişatını etkileyecek hareket! ABD, Polonya üzerinden Ukrayna'ya savaş uçağı gönderecek
13:41 Merih Demiral çok sinirlendi! Maçın ardından yaptığı paylaşım İtalya'yı salladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.03.2022 15:31:22. #1.12#
SON DAKİKA: AVCILAR'DA 100 BİN NÜFUSLU MAHALLEYE GETİRİLEN İMAR PLANINI PROTESTO ETTİLER - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement