AVCILAR'DA 2 KAZADA 3 KİŞİ YARALANDI - Son Dakika

AVCILAR'da Firuzköy Bulvarı'nda meydana gelen iki trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Üniversite Mahallesi'nden Esenyurt yönüne giden Mevlüt Doğanay yönetimindeki 34 RC 1444 plakalı hafif ticari araç, önceki gün saat 19.00 sıralarında Firuzköy Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan Türkmenistan uyruklu Mavluda Rahimova ile Dinara Hemrayeva'ya çarptı. Yaralanan iki kadın, Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi 'ne kaldırıldı.

YARALI İÇİN BATANİYE GETİRİLDİİkinci kaza aynı yolda saat 22.00 sıralarında meydana geldi. Esenyurt yönünden gelen Mustafa Arda yönetimindeki 06 MUJ 71 plakalı otomobil, Mareşal Caddesi kavşağında aynı yönde giden dönüş yapmaya çalışan Kemal Demirbilek yönetimindeki 34 RC 6372 plakalı haff ticari aracın sol arka tarafına çarptı. Kazada otomobilde yolcu olarak bulunan Hamdullah Değişman (27) yaralandı. Değişman, çevreden yetişenler tarafından araçtan çıkarılarak, refüjdeki çimlerin üzerine uzatılarak 112 ve polis ekiplerine haber verildi. Yaralının yerde titremeye başladığını gören çevredekiler bir battaniye getirerek üzerini örttü. Gelen ambulanstaki 112 görevlileri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı, Bakırköy Dr.Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. İki kaza ile ilgili soruşturma sürdürülüyor.