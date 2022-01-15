Avcılar'da park halindeki minibüsü böyle ateşe verdiler - Son Dakika

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Avcılar'da park halindeki minibüsü böyle ateşe verdiler

İSTANBUL - Avcılar'da boş arazide uzun süredir kullanılmadığı öğrenilen park halindeki minibüs kimliği belirsiz 3 kişi tarafından ateşe verildi. Yaşanan kundaklama anı ise çevrede bulunan güvenlik kamerasına yansıdı

Olay, saat 18.00'da Avcılar Yeşilkent Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, uzun süredir kullanılmayan ve boş arazide park halinde olan minibüs, kimliği öğrenilemeyen 3 kişi tarafından ateşe verildi. Alevlerin yükseldiğini gören çevredeki vatandaşlar itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri de yangını söndürmek için çalışma başlattı. Ekiplerin çalışmaları sonucu yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

Minibüsün ateşe verildiği anlar kamerada

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, 3 kişinin minibüsün içine önce belirsiz bir cisim bırakıp ardından bıraktıkları şeyi yaktıkları görülüyor. Alevlerin yükseldiğinden emin olan üç kişi hemen ardından olay yerinden hızla uzaklaşıyor. Polis minibüsü yakan kişileri yakalamak için geniş çaplı inceleme başlattı.