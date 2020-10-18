Avcılar'da 40 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirildi - Son Dakika

Avcılar'da 40 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirildi

Avcılar'da bir iş yerinde 40 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirilirken Suriye uyruklu bir kişi gözaltına alındı.

Avcılar'da bir iş yerinde 40 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirilirken Suriye uyruklu bir kişi gözaltına alındı. Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 17 Ekim'de Deniz Köşkler Mahallesi'ndeki bir iş yerini denetledi. İş yerinde 9 kilo 75 gram kıyılmış tütün, 31 kilo 350 gram TAPDK bandrolü olmayan nargile tütünü, 24 farklı ölçülerde elektronik sigara likidi, 8 bin 600 içleri tütünle doldurulmuş makaron, 50 paket sigara kağıdı, 24 şişe farklı ölçülerde sahte parfüm ele geçirildi. İş yeri sahibi Suriye uyruklu Muhammed K. (25) gözaltına alındı. Kaçakçılık Kanunu'na muhalefet suçundan hakkında adli işlem başlatılan şüpheli sevk edildiği adliyeden serbest bırakıldı.

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