Avcılar'da Depo Yangını

04.02.2026 09:12
Avcılar'da bir tekstil firmasının deposunda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından 3 saatte söndürüldü.

Bağlariçi Caddesi üzerinde yaklaşık 250 metrekare kapalı alana sahip tekstil ürünlerinin bulunduğu depoda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Deponun iç kısımlarında başlayan yangında tek giriş olması nedeniyle alt katlarda yoğun duman oluştu. Ekipler yangına müdahale etmekte güçlük çekti.

Yaklaşık 3 saat süren çalışmaların ardından ekipler yangını söndürdü.

Çevre ilçelerden takviye ekipler de yangının söndürülmesine destek verdi.

Yangında maddi hasar oluştu.

Kaynak: AA

