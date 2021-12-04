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Avcılar'da depoya kilitlenmek istenen hırsızlar kamyonetle iki görevliyi yaraladı - Son Dakika

Avcılar'da depoya kilitlenmek istenen hırsızlar kamyonetle iki görevliyi yaraladı

04.12.2021 11:37
Avcılar'da depoya kilitlenmek istenen hırsızlar kamyonetle iki görevliyi yaraladı

AVCILAR'da bir marketin depo bölümüne girerek kamyonetle hırsızlık yapmak isteyen şüpheliler kendilerini içeri kilitlemeye çalışan görevlilerin üzerine direksiyonu kırdı.

AVCILAR'da bir marketin depo bölümüne girerek kamyonetle hırsızlık yapmak isteyen şüpheliler kendilerini içeri kilitlemeye çalışan görevlilerin üzerine direksiyonu kırdı. Şüpheliler kaçarken, iki görevli yaralandı. Dehşet anları güvenlik kamerası ile kaydedildi.

Olay, Tahtakale Mahallesi'nde bulunan Ispartakule Bulvarı, Ispartakule Ticaret Merkezi yakınlarındaki bir marketin depo bölümünde meydana geldi. Plakasız açık kasa kamyonet depo olarak kullanılan etrafı kapalı alana girdi. Görevliler bunun hırsızlık amacıyla geldiğini fark edince demir kapıyı kilitlemek istedi. Kaçmak isteyen şüpheliler gaza basarak kapıya yöneldi. Araç hızla ilerlerken dış kapıların çarpması ile Ramazan Şahin ve Kerim Ali Ünlütürk yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri iki görevliyi kasten yaralayan hırsızlık şüphelilerini tespit ederek yakalamak için çalışma başlattı.

Avcılar'da depoya kilitlenmek istenen hırsızlar kamyonetle iki görevliyi yaraladı
Avcılar'da depoya kilitlenmek istenen hırsızlar kamyonetle iki görevliyi yaraladı
Avcılar'da depoya kilitlenmek istenen hırsızlar kamyonetle iki görevliyi yaraladı
Avcılar'da depoya kilitlenmek istenen hırsızlar kamyonetle iki görevliyi yaraladı

Avcılar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Avcılar'da depoya kilitlenmek istenen hırsızlar kamyonetle iki görevliyi yaraladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Avcılar'da depoya kilitlenmek istenen hırsızlar kamyonetle iki görevliyi yaraladı - Son Dakika
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