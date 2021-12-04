Avcılar'da depoya kilitlenmek istenen hırsızlar kamyonetle iki görevliyi yaraladı - Son Dakika

AVCILAR'da bir marketin depo bölümüne girerek kamyonetle hırsızlık yapmak isteyen şüpheliler kendilerini içeri kilitlemeye çalışan görevlilerin üzerine direksiyonu kırdı. Şüpheliler kaçarken, iki görevli yaralandı. Dehşet anları güvenlik kamerası ile kaydedildi.

Olay, Tahtakale Mahallesi'nde bulunan Ispartakule Bulvarı, Ispartakule Ticaret Merkezi yakınlarındaki bir marketin depo bölümünde meydana geldi. Plakasız açık kasa kamyonet depo olarak kullanılan etrafı kapalı alana girdi. Görevliler bunun hırsızlık amacıyla geldiğini fark edince demir kapıyı kilitlemek istedi. Kaçmak isteyen şüpheliler gaza basarak kapıya yöneldi. Araç hızla ilerlerken dış kapıların çarpması ile Ramazan Şahin ve Kerim Ali Ünlütürk yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.