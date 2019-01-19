Avcılar'da Dondurma Fabrikasında Çıkan Yangın Havadan Görüntülendi
1 saat önce
Avcılar'da dondurma fabrikasında çıkan yangın havadan görüntülendiİSTANBUL - İstanbul Avcılar'da bulunan bir dondurma firmasına ait fabrikanın çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Avcılar
'da dondurma fabrikasında çıkan yangın havadan görüntülendi
İSTANBUL - İstanbul
Avcılar'da bulunan bir dondurma firmasına ait fabrikanın çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Paniğe neden olan yangını söndürme çalışmaları sürüyor
Yangın, saat 21.30 sıralarında Avcılar Cihangir
Mahallesinde bulunan bir dondurma fabrikasında çıktı. Edinilen bilgiye göre, Cihangir Mahallesinde bulunan bir dondurma firmasına ait fabrikanın çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın nedeniyle büyük panik yaşanırken, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 11:05 Kaynak: İHA
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