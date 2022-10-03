İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, dün gece Üniversite Mahallesi'nde bulunan bir düğün salonunda kavga olduğu ihbarı üzerine Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin sevk edildiği belirtildi. Polislerin kavga edenleri ayrılmaya çalıştığı, uyarıları dikkate almayan şüphelilerin görevlilere mukavemet gösterdiği belirtildi. Bunun üzerine polis ekipleri tarafından olaya karıştığı tespit edilen B.M., A.E., R.S., R.N., M.H. ve S.H. gözaltına alındı. Küçükçekmece Adliyesi'ne sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri! AVCILAR'DA DÜĞÜN SALONUNDAN SOKAĞA TAŞAN KAVGADA 6 TUTUKLAMA - Son Dakika

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