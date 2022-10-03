Son dakika haberleri! AVCILAR'DA DÜĞÜN SALONUNDAN SOKAĞA TAŞAN KAVGADA 6 TUTUKLAMA - Son Dakika
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Son dakika haberleri! AVCILAR'DA DÜĞÜN SALONUNDAN SOKAĞA TAŞAN KAVGADA 6 TUTUKLAMA

03.10.2022 22:17

Bir son dakika haberine göre AVCILAR'da gelin ve damat tarafları arasında çıkan kavgaya müdahale eden polislere mukavemette bulunan 6 Türkmenistanlı tutuklandı.

AVCILAR'da gelin ve damat tarafları arasında çıkan kavgaya müdahale eden polislere mukavemette bulunan 6 Türkmenistanlı tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, dün gece Üniversite Mahallesi'nde bulunan bir düğün salonunda kavga olduğu ihbarı üzerine Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin sevk edildiği belirtildi. Polislerin kavga edenleri ayrılmaya çalıştığı, uyarıları dikkate almayan şüphelilerin görevlilere mukavemet gösterdiği belirtildi. Bunun üzerine polis ekipleri tarafından olaya karıştığı tespit edilen B.M., A.E., R.S., R.N., M.H. ve S.H. gözaltına alındı. Küçükçekmece Adliyesi'ne sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

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Avcılar'da düğünde çıkan kavgada polise mukavemet eden 6 zanlı tutuklandı Avcılar'da düğünde çıkan kavgada polise mukavemet eden 6 zanlı tutuklandı BIÇAKLI SALDIRGAN KENDİSİNİ DE YARALADI BIÇAKLI SALDIRGAN KENDİSİNİ DE YARALADI
Kaynak: DHA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Avcılar, kavga, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! AVCILAR'DA DÜĞÜN SALONUNDAN SOKAĞA TAŞAN KAVGADA 6 TUTUKLAMA - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberleri! AVCILAR'DA DÜĞÜN SALONUNDAN SOKAĞA TAŞAN KAVGADA 6 TUTUKLAMA - Son Dakika
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