Avcılar'da afif ticari araçtan atılan kadın kimseden şikayetçi olmadı - Son Dakika
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Avcılar'da afif ticari araçtan atılan kadın kimseden şikayetçi olmadı

08.06.2023 13:49

İstanbul Avcılar Tahtakale Mahallesi'nde seyir halindeki hafif ticari araç bir sokağa girdiği sırada kapısı açılarak içerisinden bir kadın yola atıldı. Olayı gören mahalle sakinleri polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Ekipler tarafından hastaneye kaldırılan kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken kadının kimseden şikayetçi olmadığı aktarıldı.

Avcılar Tahtakale Mahallesi'nde önceki gün bir sokağa giren hafif ticari araç bir anda durdu. Aracın arka kapısı açılarak içinden bir kadın yola atıldı. Birkaç saniye sonra araç yoluna devam etti. Olayı gören mahalle sakinleri polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

KADIN KİMSEDEN ŞİKAYETÇİ OLMADI

Ekipler tarafından hastaneye kaldırılan kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Daha sonra emniyete götürülen kadının üstünden kimlik çıkmadı. Yaralı kadın kimseden şikayetçi olmazken, yola atıldığı anlar bir apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı.

Avcılar'da hafif ticari araçtan atılan kadın hastaneye kaldırıldı
Kaynak: DHA
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Avcılar, Tragger, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Avcılar'da afif ticari araçtan atılan kadın kimseden şikayetçi olmadı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Avcılar'da afif ticari araçtan atılan kadın kimseden şikayetçi olmadı - Son Dakika
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