Avcılar'da İETT otobüsünün yanması kamerada - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Avcılar'da İETT otobüsünün yanması kamerada

15.01.2026 11:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Avcılar'da park halindeki İETT otobüsünün yanması cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Avcılar'da park halindeki İETT otobüsünün yanması cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Tahtakale Mahallesi Şehit Tahsin Gerekli Durağı'nda park halinde bulunan İETT otobüsünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, İETT otobüsü kullanılamaz hale geldi.

Öte yandan, otobüsün yanması cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA

Cep Telefonu, İstanbul, Güvenlik, Avcılar, Ulaşım, Güncel, İETT, Olay, Son Dakika

Son Dakika Güncel Avcılar'da İETT otobüsünün yanması kamerada - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ehliyet sınavında kamera ile kayıt dönemi başlıyor Ehliyet sınavında kamera ile kayıt dönemi başlıyor
Ablasının tabancayla öldürdüğü Eylül son yolculuğuna uğurlandı Ablasının tabancayla öldürdüğü Eylül son yolculuğuna uğurlandı
Kameralar önündeki cinayette karar çıktı İşte 17’lik katillere verilen ceza Kameralar önündeki cinayette karar çıktı! İşte 17'lik katillere verilen ceza
Teyzesinin boğazını kesip kolonya ile yakan sanık suçu yasak aşkına attı: Beni yönlendirdiler Teyzesinin boğazını kesip kolonya ile yakan sanık suçu yasak aşkına attı: Beni yönlendirdiler
Dünyaca ünlü gazeteci duyurdu İşte En-Nesyri için yapılan çılgın teklif Dünyaca ünlü gazeteci duyurdu! İşte En-Nesyri için yapılan çılgın teklif
İBB’de bayram ikramiyeleri kaldırıldı, memurlar protestoya hazırlanıyor İBB'de bayram ikramiyeleri kaldırıldı, memurlar protestoya hazırlanıyor

11:19
Tüm dünya onu konuşuyordu Erfan Soltani’nin akıbeti belli oldu
Tüm dünya onu konuşuyordu! Erfan Soltani'nin akıbeti belli oldu
11:15
Ekrem İmamoğlu’nun diploma davasında gerginlik
Ekrem İmamoğlu'nun diploma davasında gerginlik
10:56
Maçta açılan pankart, Mersin Milletvekili Mehmet Emin Ekmen’i küplere bindirdi
Maçta açılan pankart, Mersin Milletvekili Mehmet Emin Ekmen'i küplere bindirdi
10:33
Terör gazisi kumar borcu nedeniyle intihar etti
Terör gazisi kumar borcu nedeniyle intihar etti
10:27
Uyuşturucu soruşturmasında yeni dalga Voleybolcu Derya Çayırgan’ın da aralarında olduğu 13 kişi gözaltına alındı
Uyuşturucu soruşturmasında yeni dalga! Voleybolcu Derya Çayırgan'ın da aralarında olduğu 13 kişi gözaltına alındı
10:09
Ödül törenine Burcu Esmersoy’un Sinem Ünsal’a yaptığı hareket damga vurdu
Ödül törenine Burcu Esmersoy'un Sinem Ünsal'a yaptığı hareket damga vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2026 11:29:15. #.0.5#
SON DAKİKA: Avcılar'da İETT otobüsünün yanması kamerada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.