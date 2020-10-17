Avcılar'da kafe ve barlara denetim.. Okey oynayan 8 kişiye 25 bin 440 TL ceza - Son Dakika

AVCILAR'da yapılan denetimlerde Koronavirüs önlemleri kapsamında bir kafede oyun oynayan 8 kişiye 3 bin 180'er TL para cezası kesilirken, sahildeki müzikli restoran işletmecilerine yüksek müzik sesi ile servis yapılmaması konusunda uyarılarda bulunuldu.

Avcılar Kaymakamlığı tarafından görevlendirilen aralarında sivil görevliler 'Covid-19' önlemleri kapsamında Ambarlı Mahallesi'ndeki 6 kafe, bar ve restoranı denetledi.