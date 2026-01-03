Kaza, saat 19.30 sıralarında Cihangir Mahallesi'nde meydana geldi. Yan yolda ilerleyen 34 ARB 449 plakalı otomobil, aydınlatma direğine çarptıktan sonra refüjü aşarak D-100 Karayolu'na girdi. Yoldaki üç araca çarpan otomobil daha sonra takla atarak ters döndü. Sürücü araçtan çıkarak kaçtı. Diğer araçlarda bulunanlar da kazayı yara almadan atlattı. D-100 Karayolu'nda trafik uzun süre kapalı kalırken, aracın çekici ile kaldırılmasından sonra yol ulaşıma açıldı.
Son Dakika › Güncel › Avcılar'da Kaza: Araç Takla Attı, Sürücü Kaçtı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.