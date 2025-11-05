Avcılar\'da Kümese Yangın: 50 Tavuk ve Kuş Yanarak Can Verdi

Avcılar'da sokaktaki çöplerde çıkan yangın, bitişikteki kümese sıçrayarak yaklaşık 50 tavuk ve kuşun ölmesine neden oldu. Olay itibariyle itfaiye ekipleri yangını söndürdü, yangının çıkış nedeni üzerinde inceleme başlatıldı.

ÇÖPTEKİ YANGIN KÜMESE SIÇRADI

Yangın, saat 15.30 sıralarında Yeşilkent Mahallesi G621 Sokak'ta çıktı. İddiaya göre sokakta oyun oynayan çocukların çöpleri ateşe vermesinin ardından çıkan yangın bitişikteki ahşap kümese sıçradı.

50 TAVUK VE GÜVERCİN YANARAK TELEF OLDU

Kısa sürede alev alan kümeste bulunan yaklaşık 50 adet tavuk ve güvercin yanarak öldü. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese itfaiye ve polis ekipleri geldi. Alevler itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.