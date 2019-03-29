Son Dakika Haberleri: Avcılar'da Sevgi Yürüyüşü

Avcılar'da Sevgi Yürüyüşü

1 saat önce

AK Parti Avcılar Belediye Başkan Adayı Dr. İbrahim Ulusoy ve yüzlerce partili, sevgi yürüyüşü gerçekleştirdi.

Avcılar'da Sevgi Yürüyüşü, System.String[]
AK Parti Avcılar Belediye Başkan Adayı Dr. İbrahim Ulusoy ve yüzlerce partili, sevgi yürüyüşü gerçekleştirdi.

Yeşilkent Mahallesi'nde AK Parti Avcılar Belediye Başkan Adayı Dr. İbrahim Ulusoy ile birlikte çok sayıda vatandaşın katıldığı sevgi yürüyüşü programı düzenlendi. Ellerinde dövizlerle yüzlerce vatandaş Yeşilkent Mahallesi caddelerinde yürüyerek hep bir ağızdan "Yeşilkent'e imar Ulusoy'la gelecek" şeklinde slogan attı. Yürüyüş sonunda Ulusoy, vatandaşlara hitap etti.

Ulusoy, konuşmasında, Yeşilkent Mahallesi sakinlerinden övgüyle bahsederek, "Yine bugün farklılığınızı ortaya koydunuz. Bu soğuk günde gönül sıcaklığıyla beraber her şekliyle güzelliğinizi yiğitliğinizi bir kez daha gösterdiniz. Burada kaldı şafak 2 gün. İnşallah 31 Mart'ta Yeşilkentimin çektiği sıkıntı, çamur, çöp ve kıymet bilmemezlik artık son gününü yaşayacak diyorum" dedi. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 05:03 Kaynak: İHA

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