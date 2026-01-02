Avcılar\'da Şiddetli Rüzgar Demir Çubuğu Otomobile Sapladı

Avcılar'da şiddetli rüzgar nedeniyle 5 katlı binadan kopan 6 metrelik demir çubuk, park halindeki otomobile ok gibi saplandı.

Olay, akşam saatlerinde Avcılar ilçesi Ambarlı Mahallesi Eray Sokak'ta yaşandı. Edinilen bilgilere göre, şiddetli rüzgar nedeniyle 5 katlı binanın çatısındaki 6 metrelik demir çubuk park halindeki otomobile ok gibi saplandı. Yaşanan olay sırasında, kaldırımda ve otomobilde kimsenin olmaması olası bir facianın önüne geçti. Binada ve otomobilde maddi hasar meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, otomobile saplanan 6 metrelik demir çubuğu keserek çıkardı. - İSTANBUL