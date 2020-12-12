DHA İSTANBUL BÜLTENİ-3 - Son Dakika

DHA İSTANBUL BÜLTENİ-3

12.12.2020 14:25
DHA İSTANBUL BÜLTENİ-3, System.String[]

1-KÜÇÜKÇEKMECE'DE TIR METROBÜS BARİYERLERİNE ÇARPTI; D-100 KAPANDI-1Serdar ALTINTEPE / KÜÇÜKÇEKMECE, D-100 Karayolu Sefaköy rampasında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği TIR, metrobüs bariyerlerine çarptı.

1-KÜÇÜKÇEKMECE'DE TIR METROBÜS BARİYERLERİNE ÇARPTI; D-100 KAPANDI-1

Serdar ALTINTEPE/ KÜÇÜKÇEKMECE, D-100 Karayolu Sefaköy rampasında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği TIR, metrobüs bariyerlerine çarptı. Yolda ters dönerek duran TIR nedeniyle D-100 Karayolu'nun Ankara istikameti trafiğe kapandı. Yaralanan sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Trafik akışı yan yoldan sağlanırken, kaza yapan TIR'ın kaldırılması için çalışma başlatıldı.

Görüntü dökümü

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-olay yeri-kaza yapan TIR-Detaylar

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2- AVCILAR'DA SOKAK ORTASINDA SİLAHLI ÇATIŞMA KAMERADA: 1 ÖLÜ

Haber-Kamera: Şahin BOZKURT/İSTANBUL, Avcılar'da bir kişinin ölümüyle sonuçlanan silahlı kavga güvenlik kamerasına yansıdı.Olay dün saat 16.30 sıralarında Cihangir Mahallesi Sanayi Sokak'ta yaşandı. Daha önceden aralarında husumet olduğu öğrenilen iki grup, sokak ortasında otomobillerinden inerek kavga etmeye başladı. Kavga sırasında Ahmet Erten ve Tarık Cıbır karşı tarafa ateş açtı. Diğer otomobildeki Hacı Ali Kurt da belinden çıkardığı silahla karşılık verdi. Açılan ateş sonucu Yunus Hikmet Eren karnından, Emin Can Alpaslan bacağından yaralandı. Silahlı kavganın ardından iki grup da geldikleri otomobillerle olay yerinden kaçarak uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Çevrede bulunan işyerlerinin güvenlik kamera görüntülerini inceleyen Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Amirliği ekipleri kavgaya karışan şüphelileri belirledi.

ARKADAŞLARI TARAFINDAN GÖTÜRÜLDÜĞÜ HASTANEDE ÖLDÜŞüphelilerden Yunus Hikmet Eren'in arkadaşları tarafından götürüldüğü hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi. Yine olayda yaralanan Emin Can Alpaslan'ın da tedavi için hastaneye gittiği belirlendi. Olaya karıştığı tespit edilen, Tarık Cıbır(23), Ahmet Erten(24), Osman Türker Alıcı(26), Mert Can Aslan(22), Umut Can Leyla(19), Çiya Ekinci(24), Ramazan Yanak(19), Hacı Ali Kurt(17) ve hastanedeki tedavisi tamamlanan Emin Can Alpaslan(19) gözaltına alındı. Hastaneye geldiği öğrenilen Osman Türker Alıcı adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, kavgaya karışan 8 şüpheli mahkemeye sevk edildi. Öte yandan olaya karışanların uyuşturucu ticareti, uyuşturucu kullanmak ve kasten adam yaralama gibi çeşitli suçlardan toplamda 83 suç kaydı olduğu öğrenildi

KAVGA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Sokak ortasında yaşanan kavga anı işyerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde sokağa 3 otomobille gelen şüphelilerin otomobillerinden indikten sonra birbirlerine ateş açtıkları görülüyor. İki grup da kısa sürede otomobillerine binerek olay yerinden kaçarak uzaklaşıyor.

DHA İSTANBUL BÜLTENİ-3
DHA İSTANBUL BÜLTENİ-3
DHA İSTANBUL BÜLTENİ-3
DHA İSTANBUL BÜLTENİ-3
DHA İSTANBUL BÜLTENİ-3
DHA İSTANBUL BÜLTENİ-3

Can Alpaslan, Avcılar, kavga, Ölü, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DHA İSTANBUL BÜLTENİ-3 - Son Dakika


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