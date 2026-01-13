Avcılar\'da Uyuşturucu Operasyonu: 6 Gözaltı

AVCILAR'da 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti' suçuna yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında bir adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı. Adreste yapılan aramalarda 3 milyon 350 bin adet sentetik ecza hapı ve birçok uyuşturucu madde ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapıldığını tespit ettikleri bir adrese operasyon düzenledi. Operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı. Adreste yapılan aramalarda 3 milyon 350 bin adet sentetik ecza hapı, 250 kilogram katkı maddesi, 700 bin doluma hazır kapsül, 7 adet hap üretiminde kullanılan makine ve materyaller ele geçirildi. Konuya ilişkin soruşturma sürüyor. Öte yandan İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, operasyonun gerçekleştirildiği adreste incelemelerde bulundu.