Üye Girişi
Avcılar'da yol kavgası - Son Dakika

Avcılar'da yol kavgası

21.09.2021 14:09
Avcılar'da yol kavgası, System.String[]

AVCILAR'da tek yönlü yolda çıkan yol kavgasına kadınlar da karıştı.

AVCILAR'da tek yönlü yolda çıkan yol kavgasına kadınlar da karıştı.

Merkez Mahallesi'ndeki Namık Kemal Caddesi'nde ilerleyen bir otomobil sürücü ile kendisine yol yol verilmediğini öne süren bir sürücü ile tartışmaya başladı. Sürücülerden biri tartışmayı sona erdirerek direksiyon başına geçmek isterken bu harekete sinirlenen diğer sürücü kapıyı açarak kavga etmek istedi. Otomobilde bulunan kadınlar da inerek kavgaya karıştı. Gerginlik, çevrede bulunan bir kişi tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

Avcılar'da yol kavgası
Avcılar'da yol kavgası
Avcılar'da yol kavgası

Otomobil, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Avcılar'da yol kavgası - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Türkiye'nin yeni İHA motoru ilk kez TEKNOFEST'te 14:09 Türkiye'nin yeni İHA motoru ilk kez TEKNOFEST'te Erdoğan, ABD'de yaşayan Trabzonlu çiftin doğacak çocuğuna 13:48 Erdoğan, ABD'de yaşayan Trabzonlu çiftin doğacak çocuğuna "Ayşe Betül" ismini verdi Göğüs silikonu karşılığında 2 çocuğunun velayetini eşine verdi! Savunması pes dedirtti 13:14 Göğüs silikonu karşılığında 2 çocuğunun velayetini eşine verdi! Savunması pes dedirtti
Kadın polis, sinagogda katliam yapan teröriste mektuplar yazmış 13:07 Kadın polis, sinagogda katliam yapan teröriste mektuplar yazmış Eski sevgiliden dehşete düşüren plan! Sokak ortasında bıçaklanan kadının çığlıklarına mahalleli yetişti 12:40 Eski sevgiliden dehşete düşüren plan! Sokak ortasında bıçaklanan kadının çığlıklarına mahalleli yetişti Belediyeden örnek hareket! Sıfır dairelerini 84 üniversite öğrencisine tahsis etti 12:10 Belediyeden örnek hareket! Sıfır dairelerini 84 üniversite öğrencisine tahsis etti
Sosyal medyada gündem oldu! Bir hafta önce Berisha'yı yere göğe sığdıramayan Serdar Ali Çelikler'den şaşırtan u dönüşü 12:01 Sosyal medyada gündem oldu! Bir hafta önce Berisha'yı yere göğe sığdıramayan Serdar Ali Çelikler'den şaşırtan u dönüşü Yiğit Marcus Aral, 5 kişinin saldırısına uğradı! İlk ifadesinde Kerem Kamışlı'nın adını verdi 11:28 Yiğit Marcus Aral, 5 kişinin saldırısına uğradı! İlk ifadesinde Kerem Kamışlı'nın adını verdi

Son Dakika Haberleri
14:08 Cristiano Ronaldo, 3 yıl boyunca seyahat danışmanı tarafından dolandırıldı
13:47 Erdoğan, ABD'de yaşayan Trabzonlu çiftin doğacak çocuğuna "Ayşe Betül" ismini verdi
13:44 Ryan Babel oyuna giriyor, Galatasaray maçı kaybediyor
13:16 Beşiktaş'ta fotoğraf çektirmek için girdiği tarihi topun içinde mahsur kaldı
13:13 Göğüs silikonu karşılığında 2 çocuğunun velayetini eşine verdi! Savunması pes dedirtti
13:09 Dortmund scout ekibi, Beşiktaşlı iki genci çok beğendi
13:07 Kadın polis, sinagogda katliam yapan teröriste mektuplar yazmış
12:50 Yedek kalan Mesut, maç bitiminde Pereira'nın uzattığı eli görmedi
12:08 Son dakika! PKK'nın bombacısı, Diyarbakır'da eylem hazırlığı yaparken yakayı ele verdi! Yunanistan'da 3 yıl suikast eğitimi almış
12:00 Sosyal medyada gündem oldu! Bir hafta önce Berisha'yı yere göğe sığdıramayan Serdar Ali Çelikler'den şaşırtan u dönüşü
Cristiano Ronaldo, 3 yıl boyunca seyahat danışmanı tarafından dolandırıldı Cristiano Ronaldo, 3 yıl boyunca seyahat danışmanı tarafından dolandırıldı         
14:09
Şirinevler Meydanı'nda oluşan metrelerce otobüs kuyruğu vatandaşı canından bezdirdi Şirinevler Meydanı'nda oluşan metrelerce otobüs kuyruğu vatandaşı canından bezdirdi         
14:00
Ryan Babel oyuna giriyor, Galatasaray maçı kaybediyor Ryan Babel oyuna giriyor, Galatasaray maçı kaybediyor         
13:45
Dortmund scout ekibi, Beşiktaşlı iki genci çok beğendi Dortmund scout ekibi, Beşiktaşlı iki genci çok beğendi         
13:09
Yedek kalan Mesut, maç bitiminde Pereira'nın uzattığı eli görmedi Yedek kalan Mesut, maç bitiminde Pereira'nın uzattığı eli görmedi         
12:51
Herkes intihar ettiğini sanıyordu, genç kadını 2 ay önce evlendiği kocası öldürmüş Herkes intihar ettiğini sanıyordu, genç kadını 2 ay önce evlendiği kocası öldürmüş         
12:27
Son dakika! PKK'nın bombacısı, Diyarbakır'da eylem hazırlığı yaparken yakayı ele verdi! Yunanistan'da 3 yıl suikast eğitimi almış Son dakika! PKK'nın bombacısı, Diyarbakır'da eylem hazırlığı yaparken yakayı ele verdi! Yunanistan'da 3 yıl suikast eğitimi almış         
12:08
Cinnet getirip babasının boğazını kesti! Ablasına itiraf etti: Babamı bıçakladım, git bak ölmüş mü Cinnet getirip babasının boğazını kesti! Ablasına itiraf etti: Babamı bıçakladım, git bak ölmüş mü         
11:52
Erdoğan'ın da bulunacağı BM toplantısına katılıyor! Brezilya Devlet Başkanı, aşısız olduğu için pizzasını sokakta yedi Erdoğan'ın da bulunacağı BM toplantısına katılıyor! Brezilya Devlet Başkanı, aşısız olduğu için pizzasını sokakta yedi         
11:28
Trafik cezalarında önemli iki detaya dikkat! Tutanakta fotoğraf ve sürücü imzası yoksa karar iptal edilebilir Trafik cezalarında önemli iki detaya dikkat! Tutanakta fotoğraf ve sürücü imzası yoksa karar iptal edilebilir         
11:10
Ehliyet sınavında kopya çekmek için kurduğu sistem şaşkınlık yarattı! Kurduğu böcek ve kamera düzeneği hastanede çıkarıldı Ehliyet sınavında kopya çekmek için kurduğu sistem şaşkınlık yarattı! Kurduğu böcek ve kamera düzeneği hastanede çıkarıldı         
10:50
Yıldız Tilbe kadın hastalığından ameliyat oldu Yıldız Tilbe kadın hastalığından ameliyat oldu         
10:19
Aygün Aydın, çamaşır makinası önünde peş peşe jartiyerli pozlarını paylaştı Aygün Aydın, çamaşır makinası önünde peş peşe jartiyerli pozlarını paylaştı         
09:22
Müge Anlı'nın sır gibi sakladığı 19 yaşındaki kızı ortaya çıktı Müge Anlı'nın sır gibi sakladığı 19 yaşındaki kızı ortaya çıktı         
23:53
Yeni doğum yapan Ayşecan Tatari Yeni doğum yapan Ayşecan Tatari "Bakımsızsın" yorumlarına isyan etti: Yapmayın bunu         
22:46
Meydanda kavga etmek için buluştular! Kadınlar, binlerce insanın önünde yasak aşk yüzünden saç baş birbirlerine girdiler Meydanda kavga etmek için buluştular! Kadınlar, binlerce insanın önünde yasak aşk yüzünden saç baş birbirlerine girdiler         
18:50
Şüphe yaratan olay! Yalnız yaşayan doktor, sandalyesinde oturur vaziyette ölü bulundu Şüphe yaratan olay! Yalnız yaşayan doktor, sandalyesinde oturur vaziyette ölü bulundu         
17:57
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.09.2021 14:21:40. #1.12#
SON DAKİKA: Avcılar'da yol kavgası - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement