Üye Girişi
Son dakika haberi: Avcılar'daki silahlı saldırı ile ilgili İranlı şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

Son dakika haberi: Avcılar'daki silahlı saldırı ile ilgili İranlı şüpheli gözaltına alındı

10.02.2022 15:05
Son dakika haberi: Avcılar'daki silahlı saldırı ile ilgili İranlı şüpheli gözaltına alındı

Son dakika haber... AVCILAR'da, davalı olduğu kişiden tehdit mesajları alan Muhammed Kopan'a, otomobilindeyken silahlı saldırı düzenlettiği iddiası ile aranan İran kökenli Alexander J. gözaltına alındı.

AVCILAR'da, davalı olduğu kişiden tehdit mesajları alan Muhammed Kopan'a, otomobilindeyken silahlı saldırı düzenlettiği iddiası ile aranan İran kökenli Alexander J. gözaltına alındı.

Olay, önceki gün gece saatlerinde Avcılar Tahtakale Mahallesi'ndeki Burhan Kuzu Caddesi'nde meydana gelmişti. Mide ameliyatı geçiren Muhammed Kopan, tedavi amaçlı hastaneye gitmek için cipi ile yola çıktıktan sonra karşı yönden gelen motosikletli kişiler Kopan'ın aracına 3 el ateş etti. Saldırganlar kaçarken yara almadan kurtulan Kopan'ın ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Yaklaşık 2 yıl önce borç anlaşmazlığı nedeniyle Alexander J.'ye açtığı davayı 3 Şubat'ta kazanan Kopan'ın İran kökenli bu kişiden ailesi ve canını kasteden tehdit mesajları nedeniyle Küçükçekmece Adliyesi'ne giderek suç duyurusunda bulunduğu ortaya çıkmıştı. DHA muhabirine "Davayı kazanmamızın ardından sabah saatlerinde, İran kodlu numaradan tehdit mesajları almaya başladım. Ben tekrar Küçükçekmece Adliyesi'ne giderek suç duyurusunda bulundum. Davacı oldum, mesajları gösterdim. Akşam saatlerinde evden çıktım. Hastaneye serum taktırmaya giderken, yolda bu kurşunlanma hadisesi oldu. Verilmiş sadakamız varmış. Merminin bir tanesi yanağımın kenarından geçti. Benim başka biriyle sorunum yok. Ben bu işi yapanın da aynı kişi olduğunu düşünüyorum" dedi. Bu ifade ardından Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçerek Alexander J.'yi gözaltına aldı. Hazırlanan dosya ile Küçükçekmece Adliyesi'ne bugün sevk edilen şüpheli borç anlaşmazlığını kabul ederken silahla ateş edilmesi olayı ile ilgisinin bulunmadığını savundu.


YORUMLAR
500

Küçükçekmece, Saldırı, Avcılar, İran, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Avcılar'daki silahlı saldırı ile ilgili İranlı şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
15:09 Cemal Enginyurt'tan canlı yayında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ağır sözler!
15:04 Ezeli rakiple görüşen Ferdi, ipleri kopardı!
15:03 Merkez Bankası rezervleri 114,7 milyar dolar oldu
12:14 Meral Akşener yine sert konuştu: Bu kriz tarihe 'Erdoğan krizi' olarak geçecek
14:38 Sanatçı Sait Uçar, son yolculuğuna uğurlandı!
13:42 Ebru Şahin'den "Cedi Osman ile ne zaman evleneceksiniz? sorusuna bomba yanıt
14:20 A Milli Takım dünya sıralamasında 39. sıraya geriledi
12:18 Şule Çet'le ilgili "bir kadın bir erkekle içki içmişse cinsel ilişkiye razıdır" demişti! O doktora 6 aylığına meslekten men
13:43 Japonya'da sumo turnuvasında 252 korona vakası!
13:21 Koku duyusu güçlü olanların cinsel hayatı daha renkli! Araştırmacılar anlattı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2022 15:16:29. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haberi: Avcılar'daki silahlı saldırı ile ilgili İranlı şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement