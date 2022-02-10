Son dakika haberi: Avcılar'daki silahlı saldırı ile ilgili İranlı şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

AVCILAR'da, davalı olduğu kişiden tehdit mesajları alan Muhammed Kopan'a, otomobilindeyken silahlı saldırı düzenlettiği iddiası ile aranan İran kökenli Alexander J. gözaltına alındı.

Olay, önceki gün gece saatlerinde Avcılar Tahtakale Mahallesi'ndeki Burhan Kuzu Caddesi'nde meydana gelmişti. Mide ameliyatı geçiren Muhammed Kopan, tedavi amaçlı hastaneye gitmek için cipi ile yola çıktıktan sonra karşı yönden gelen motosikletli kişiler Kopan'ın aracına 3 el ateş etti. Saldırganlar kaçarken yara almadan kurtulan Kopan'ın ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.