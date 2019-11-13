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Avcılar ördek sezonunu açtı

8 saat önce

Ördek av sezonun açılmasıyla birlikte Bursalı avcılar Uluabat gölünde kayıklar ile avlanmaya başladı.

Avcılar ördek sezonunu açtı, System.String[]

Ördek av sezonun açılmasıyla birlikte Bursalı avcılar Uluabat gölünde kayıklar ile avlanmaya başladı.


Bursa'nın Yenişehir ilçesindeki Avcılık Atıcılık Olta Balıkçılığı ve Doğa Sporları Kulübü üyeleri ördek sezonunu açtı. Avcılık Atıcılık Olta Balıkçılığı ve Doğa Sporları Kulübü Başkanı Oktay Öztürk, "Ördek av sezonun açılmasıyla birlikte ilçemizdeki arkadaşlarımızla birlikte Uluabat gölünde avlanmaya başladık. Belirlenen limitler dahilinde herkes kayıklarla başarılı bir av yaptı. Avcılardan ricamız lütfen limitlere ve belirlenen kriterlere uygun av yapsınlar" diye konuştu.


Başkan Öztürk, yeni sezonda ava çıkacak olan avcılara kazasız ve belasız hayırlı bir av sezonu diledi. - BURSA

Yenişehir, Avcılar, Bursa, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 01:30 Kaynak: İHA
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