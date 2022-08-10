AVCILAR'DA YOLLAR GÖLE DÖNDÜ, İŞYERLERİNE SU BASTI - Son Dakika
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AVCILAR'DA YOLLAR GÖLE DÖNDÜ, İŞYERLERİNE SU BASTI

10.08.2022 11:19

AVCILAR Yeşilkent Mahallesi'nde yağmur yolların göle dönmesine neden oldu.

AVCILAR Yeşilkent Mahallesi'nde yağmur yolların göle dönmesine neden oldu. Bazı işyerleri su altında kalırken esnaf önlem alınmamasından yakındı.

Avcılar'da sabah saatlerinde bastıran yağmur Yeşilkent Mahallesi'nde bazı yolların göle dönmesine neden oldu. Yol tamamen su ile kaplanırken buradan geçmeye çalışan araçlar mahsur kaldı. Yolda mahsur kalanların kurtarılabilmesi için itfaiyeden yardım istendi. Gelen itfaiye ekibi yolda mahsur kalan araçları kurtardı.

Yol kenarındaki fırının içi de su doldu. Su basması sonucu işlettiği ekmek fırınında yaklaşık 50 bin TL tutarında zararı oluştuğunu belirten Mehmet Nuri Bozkuş, her yağış ardından yolun üç tarafından akan suyun işyerine girdiğini, Avcılar Belediyesi'ne ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne dereye bağlanan noktadaki borunun çok küçük olduğunu defalarca söylemelerine rağmen sonucun değişmediğini öne sürdü. Bölgede bulunan bazı işyeri sahipleri de mallarının her yağışta olduğu için bugün de su altında kaldığını belirtti.

GÖKKUŞAĞI ÇIKTI

Kısa süren yağış ardından Beylikdüzü ve Esenyurt yönünde gökyüzünde beliren gökkuşağı ilgi çekti. Sabah işe gitmek üzere evlerinden çıkanlar gökyüzündeki görsel şöleni ilgi ile izleyerek cep telefonları ile görüntüledi.


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Jandarmadan hayvanlara şamandıra sistemli su ve yem kapları Jandarmadan hayvanlara şamandıra sistemli su ve yem kapları
Kaynak: DHA

Yeşilkent Mahallesi, Avcılar, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AVCILAR'DA YOLLAR GÖLE DÖNDÜ, İŞYERLERİNE SU BASTI - Son Dakika

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SON DAKİKA: AVCILAR'DA YOLLAR GÖLE DÖNDÜ, İŞYERLERİNE SU BASTI - Son Dakika
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