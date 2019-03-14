Son Dakika Haberleri: Avengers: Endgame Spoilerları İçin Hulk'ı Yalan Makinesine Bağladılar

Avengers: Endgame Spoilerları İçin Hulk'ı Yalan Makinesine Bağladılar

31 dakika önce

Jimmy Fallon, programında konuk ettiği Mark Ruffalo'dan bilgi almak için ünlü oyuncuyu yalan makinesine bağladı.

Avengers: Endgame Spoilerları İçin Hulk'ı Yalan Makinesine Bağladılar, System.String[]
Marvel Sinematik Evreni MCU'da Hulk/Bruce Banner karakterini canlandıran ünlü oyuncu Mark Ruffalo, Jimmy Fallon'un programına konuk oldu. Tom Holland ile beraber sürekli ağzından bir şey kaçırmasıyla ünlü olan oyuncu, programda zor anlar yaşadı.




Jimmy Fallon, sorduğu sorulara doğru yanıtlar aldığından emin olmak için ünlü aktörü yalan makinesine bağladı. Marvel'in hem fragmanlarda yalan söyleyebildiğini hem de yanlış yönlendirme amaçlı açıklamalar yaptığını biliyoruz. Yani Fallon'un bu hareketi bu durumda oldukça mantıklı görünüyor.

Makinenin gerçek olduğundan da emin değiliz fakat Ruffalo, teste girerken "Yine kovulmak istemiyorum" diyor.

İlk önce makinenin doğru çalıştığını göstermek için birkaç cevabı belli soru soran Fallon, daha sonra Avengers ile ilgili sorular soruyor. İlk sorusu, Hulk'ın aslında şekil değiştirebilen gizli bir uzaylı Skrull olup olmadığı yönünde. Ruffalo cevap veremem dediğinde iğne hızla hareket ediyor.




Son fragmanda insanların bilmediği gizli bir ipucu bulunup bulunmadığı sorusuna Ruffalo'nun cevabı "bildiğim kadarıyla yok" yanıtını veriyor. İğne hızla oynamaya başlıyor. Bunun sebebi ya Ruffalo'nun çok gergin olması ya da yalan söylüyor olması.

Ruffalo'nun, Black Widow ve Hulk sonunda romantik anlamda bir araya geliyor mu sorusuna da cevabı aynı: "Buna cevap veremem."

Don Cheadle (War Machine) senden daha mı seksi sorusuna ise Ruffalo "Evet" cevabını veriyor. Makineye göre doğru söylüyor. Sonrasında bir Hulk figürü çıkaran Fallon, Ruffalo'yu çift anlamlı bir soruyla köşeye sıkıştırıyor.




Son soruda ise Fallon, Ruffalo'ya Thanos'un parmak şıklatmasıyla ölen herkesin geri gelip gelmeyeceğini soruyor. Bu soruya Ruffalo'nun cevabı, parmaklarını şıklatarak yayından gitmek oluyor.

Avengers: Endgame 26 Nisan'da gösterime girecek ve Mark Ruffalo da Hulk rolüne geri dönecek.

Kaynak: WebTekno

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 10:00 

Tom Holland, Jimmy Fallon, Teknoloji
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