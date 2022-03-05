Avladığı ördeği almak için girdiği çayda hayatını kaybetti - Son Dakika
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Avladığı ördeği almak için girdiği çayda hayatını kaybetti

05.03.2022 21:59

- Avladığı ördeği almak için girdiği çayda hayatını kaybetti Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde avladığı ördeği almak için girdiği çayda gözden kaybolan vatandaşın cansız bedeni bulundu.

- Avladığı ördeği almak için girdiği çayda hayatını kaybetti

ÇANKIRI - Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde avladığı ördeği almak için girdiği çayda gözden kaybolan vatandaşın cansız bedeni bulundu.

Olay, Çankırı'nın Çerkeşli ilçesi Dodurga köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Zonguldak'ta yaşayan Muzaffer Zararcı ve arkadaşları ördek avlamak için Dodurga köyüne geldi. Av sırasında vurdukları ördeği almak için Gerede Çayı'na giren Muzaffer Zararcı dengesini kaybederek suya düştü. Kısa süre sonra Zararcı gözden kayboldu. Arkadaşlarının haber vermesi üzerine olay yerine jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen AFAD ve jandarma ekipleri tarafından yapılan arama çalışmaları neticesinde Muzaffer Zararcı'nın cansız bedeni çayda bulundu.

Avladığı ördeği almak için girdiği çayda hayatını kaybetti
Avladığı ördeği almak için girdiği çayda hayatını kaybetti
Avladığı ördeği almak için girdiği çayda hayatını kaybetti
Avladığı ördeği almak için girdiği çayda hayatını kaybetti

YORUMLAR
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Zonguldak, Jandarma, Çankırı, AFAD, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Avladığı ördeği almak için girdiği çayda hayatını kaybetti - Son Dakika


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