Son Dakika Haberleri: Avlu Kapısını Çalan Şüpheliler Yakalandı

Avlu Kapısını Çalan Şüpheliler Yakalandı

1 saat önce

Adana'da, bir evin avlu kapısını çalıp kaçmaları güvenlik kamerasınca kaydedilen 2 şüpheli yakalandı, zanlılardan biri tutuklandı.

Adana'da, bir evin avlu kapısını çalıp kaçmaları güvenlik kamerasınca kaydedilen 2 şüpheli yakalandı, zanlılardan biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, merkez Seyhan ilçesinde Mustafa Sağıroğlu'na ait müstakil evin avlu kapısının çalınmasına ilişkin soruşturma kapsamında güvenlik kamerasından eşkalini belirlediği 2 şüphelinin saklandıkları adresi belirledi.

Ekipler tarafından çaldıkları kapıyla yakalanan Suriye uyruklu şüpheliler N.H. (17) ve Muhammed D. (25) emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkartılan şüphelilerden N.H. adli kontrol şartıyla salıverildi, Muhammed D. ise tutuklandı.

Ekipler, çalınan kapıyı sahibi Mustafa Sağıroğlu'na teslim etti.

Sağıroğlu, kapısının çalınması karşısında şaşkınlık yaşadığını belirterek zanlıları yakalayan Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerine teşekkür etti.

Sümer Mahallesi'nde üç gün önce Mustafa Sağıroğlu, müstakil evinin avlu kapısının yerinde olmadığını fark etmiş, güvenlik kamerası görüntüsünü incelediğinde iki kişinin avluya açılan demir kapıyı bulunduğu yerden çıkartıp götürdüğünü belirlemişti.

Sağıroğlu'nun durumu bildirmesi üzerine polis ekipleri görüntüden eşkalini belirlediği iki şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 03:08 Kaynak: AA

Hırsızlık Büro Amirliği, Adana, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Adana'da Bir İş Adamı, Muhtarlık Binasında İntihar Etti Burun Ameliyatı Sonrası Can Veren Leyla, Tarihi Geçmiş İlaç Kurbanı Olabilir

Cani Koca, Kargo Almaya Giden Karısını Tabancayla Öldürdü Kız Arkadaşını Benzin Dökerek Yakan Sanık Hakkında Ağırlaştırılmış Müebbet İsteniyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.2.2019 16:08:48. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Avlu Kapısını Çalan Şüpheliler Yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]