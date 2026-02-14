AVM açılışında büyük izdiham! Kent halkı akın etti, yol trafiğe kapandı, ekipler etten duvar ördü - Son Dakika
Yaşam

AVM açılışında büyük izdiham! Kent halkı akın etti, yol trafiğe kapandı, ekipler etten duvar ördü

AVM açılışında büyük izdiham! Kent halkı akın etti, yol trafiğe kapandı, ekipler etten duvar ördü
14.02.2026 15:57
AVM açılışında büyük izdiham! Kent halkı akın etti, yol trafiğe kapandı, ekipler etten duvar ördü
Iğdır'da kapılarını açmaya hazırlanan yeni AVM'nin açılışı, sabahın erken saatlerinden itibaren toplanan yoğun kalabalık ve oluşabilecek izdiham riski nedeniyle son anda iptal edildi.

Iğdır'ın Bağlar Mahallesi'nde açılması planlanan AVM'nin, günler öncesinden sosyal medyada yapılan ve ürünlerin çok uygun fiyatlarla satışa sunulacağının duyurulduğu reklamları büyük ilgi gördü.

Açılışın saat 11.00'de yapılacağının açıklanmasının ardından sabahın erken saatlerinden itibaren çok sayıda vatandaş AVM önünde toplanmaya başladı.

GENİŞ ÇAPLI GÜVENLİK ÖNLEMİ

Belirtilen saatte kalabalığın artması üzerine AVM kapıları açılmadı. İzdiham yaşanabileceği ihtimali değerlendirilerek güvenlik önlemleri artırıldı.

Polis ekipleri, AVM'nin bulunduğu sokağa çıkan yolları trafiğe kapatarak bölgede geniş çaplı güvenlik tedbiri aldı.

Açılış öncesinde uzun süre bekleyen bazı vatandaşlar fenalaştı. Olay yerine çağrılan ambulanslarla sağlık ekipleri müdahalede bulundu. Yetkililer, ciddi bir yaralanma ya da hayati tehlike bulunmadığını bildirdi.

VATANDAŞLAR TEPKİ GÖSTERDİ

Kalabalığın kontrol altına alınamaması ve güvenlik riski oluşması üzerine AVM açılışı iptal edildi. Karar, polis ekipleri tarafından araçlardan yapılan anonslarla duyuruldu.

Anonslara rağmen dağılmayan kalabalık, ekiplerin müdahalesiyle kontrollü şekilde bölgeden uzaklaştırıldı. Bazı vatandaşlar açılışın iptal edilmesine tepki gösterdi.

Güvenlik, Toplum, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam AVM açılışında büyük izdiham! Kent halkı akın etti, yol trafiğe kapandı, ekipler etten duvar ördü - Son Dakika

    Yorumlar (2)

  • eser demir eser demir:
    millet kafayı sıyırmış 7 0 Yanıtla
  • Hakikat Hakikat:
    Kıtlıktan çıkmışlar. 5 0 Yanıtla
