Avm'deki yangın söndürüldü, soğutma çalışmaları sürüyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Avm'deki yangın söndürüldü, soğutma çalışmaları sürüyor - Son Dakika

Avm'deki yangın söndürüldü, soğutma çalışmaları sürüyor

6 saat önce

AVM'deki yangın söndürüldü, soğutma çalışmaları sürüyorKocaeli'nin Darıca ilçesinde bulunan bir AVM'de çıkan yangın söndürüldü.

AVM'deki yangın söndürüldü, soğutma çalışmaları sürüyor

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bulunan bir AVM'de çıkan yangın söndürüldü. İtfaiye ekipleri soğutma çalışmalarını sürdürürken, AVM büyük hasar gördü.

Avm'deki yangın söndürüldü, soğutma çalışmaları sürüyor

Kocaeli, Darıca, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 07:36 Kaynak: DHA
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