Avm'deki yangın söndürüldü, soğutma çalışmaları sürüyor - Son Dakika

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Avm'deki yangın söndürüldü, soğutma çalışmaları sürüyor
6 saat önce
AVM'deki yangın söndürüldü, soğutma çalışmaları sürüyorKocaeli'nin Darıca ilçesinde bulunan bir AVM'de çıkan yangın söndürüldü.
Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 07:36 Kaynak: DHA
AVM'deki yangın söndürüldü, soğutma çalışmaları sürüyor
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bulunan bir AVM'de çıkan yangın söndürüldü. İtfaiye ekipleri soğutma çalışmalarını sürdürürken, AVM büyük hasar gördü.
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