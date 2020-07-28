AVM'den bayramda 'İndirim Panayarı'; Ciro ve ziyaretçi artışı bekleniyor

Gaziosmanpaşa 'daki Venezia Mega Outlet, İndirim Panayırı ile bayram alışverişini ziyaretçileri için fırsata çevirdiğini duyurdu. 3 Ağustos akşamına kadar sürecek İndirim Panayırı'nda kurulan stantlarda ziyaretçilerin; takıdan tekstile, ayakkabıdan çanta ve aksesuara kadar pek çok ürünü çok daha indirimli fiyatlarla alma imkanına sahip olacağı bildirildi.

Ziyaretçilerine outlet alışveriş imkanı sunduğuna dikkat çeken Venezia Mega Outlet, Kurban Bayramı için düzenlediği İndirim Panayırı'nda ekstra indirimler olacağını duyurdu. Venezia ziyaretçilerinin, Kurban Bayramı öncesinde başlayan ve 3 Ağustos akşamına kadar sürecek olan panayırda tekstil, aksesuar, takı, çanta, valiz, makyaj malzemeleri, ayakkabı ve parfüm gibi pek çok ürünü avantajlı fiyatlarla satın alabileceği belirtildi.

İndirim Panayırı hakkında bilgi veren Venezia Mega Outlet Yönetim Direktörü Oğuz Isıgöllü, "Geleneksel hale gelen ve özel günlerde düzenlediğimiz İndirim Panayırımızı, pandemi tedbirlerini dikkate alarak, yeni bir alana taşıdık. Ziyaretçilerimize, bayram öncesi, pek çok ürünü avantajlı fiyatlarla satın alma imkanı sunuyoruz. Aynı zamanda ziyaretçilerimiz dünyaca ünlü markaların outlet mağazalarının yer aldığı AVM'mizden alışveriş yapma imkanına da sahipler" dedi.

ZİYARETÇİ SAYILARINDA VE CİROLARDA ARTIŞ BEKLENİYOR

Pandemi sonrası yeni normale dair standartların belirlendiği süreçle birlikte, Venedik temalı açık havalı sokaklarda outlet alışveriş imkanı ve gondollarla su kanallarında gezinti yapılabilen özellikleriyle, İstanbulluların tercihi olduklarını belirten Oğuz Isıgöllü, hem ciroda hem de ziyaretçi sayılarında hızla, pandemi öncesi seviyelere dönmeye başladıklarını söyledi.

"CAZİP FİYATLAR OLACAK"

Cazip fırsatlar sundukları İndirim Panayırı ile birlikte, ziyaretçi sayılarında artış beklediklerini de kaydeden Isıgöllü, şöyle konuştu: "Tüm dünyada olduğu gibi İstanbul'da da pandemi sürecinde insanlar yaklaşık 3 ay süreyle ihtiyaçlarının çoğunu ertelediler. 1 Haziran'da normalleşme sürecinin başlamasıyla, yeni normal için belirlenen sosyal mesafe ve hijyen kurallarıyla birlikte uzak kaldıkları alışkanlıklarına ve alışveriş ihtiyaçlarını karşılamaya yavaş yavaş başladılar. Bayram sonuna dek sürecek olan İndirim Panayırımız da işte tam bu noktada hem ertelenen ihtiyaçlara, hem de bayram alışverişine yanıt veriyor ve AVM'miz, İstanbullulara, açık havada alternatif bir deneyimle cazip alışveriş imkanı sunuyor."

- İstanbul