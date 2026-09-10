AVM'lerde mağazaları bulunan 20 yıllık marka konkordato ilan etti - Son Dakika
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AVM'lerde mağazaları bulunan 20 yıllık marka konkordato ilan etti

AVM\'lerde mağazaları bulunan 20 yıllık marka konkordato ilan etti
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Bebek tekstili sektöründe yaklaşık 20 yıldır faaliyet gösteren ve AVM'lerde mağazaları bulunan İdil Bebe konkordatoya başvurdu. Mahkeme, şirketler ve yöneticileri hakkında 3 aylık geçici mühlet verirken süreci takip etmek üzere üç konkordato komiseri atadı.

Ekonomik zorluklarla karşı karşıya kalan şirketler, borçlarını yeniden yapılandırarak faaliyetlerini sürdürebilmek amacıyla konkordato yoluna başvurmaya devam ediyor. Son olarak bebek tekstili sektörünün köklü markalarından İdil Bebe için konkordato süreci başladı.

MAHKEMEDEN 3 AYLIK GEÇİCİ MÜHLET

İstanbul merkezli İdil Bebe Tekstil İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ile Uygun Bebe Mağazacılık İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi konkordato başvurusunda bulundu.

İstanbul 2'nci Asliye Ticaret Mahkemesi, şirketler ile şirket yöneticileri Bade Uygun, Mevlüde Uygun ve Bisera Çömcüoğlu hakkında 3 aylık geçici konkordato mühleti verilmesine karar verdi.

KONKORDATO KOMİSERLERİ ATANDI

Mahkeme, sürecin yürütülmesi için üç konkordato komiseri görevlendirdi. Bağımsız Denetçi Halil İbrahim Karayıldırım, SMMM Eyüp Yüksel Mutlu ve hukukçu Birce Arslandoğan konkordato komiseri olarak atandı.

ALACAKLILARA 7 GÜNLÜK SÜRE

Konkordato talebine itiraz etmek isteyen alacaklılara da 7 günlük kesin süre tanındı. Alacaklılar, konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir durum bulunmadığını delilleriyle birlikte mahkemeye sunarak talebin reddini isteyebilecek.

2024 VE 2025'TE MATRAH ÇIKMADI

İdil Bebe Tekstil ve Uygun Bebe Mağazacılık'ın vergi levhası sorgulamasında ise şirketlerin 2024 ve 2025 yıllarında matrahsız olduğu görüldü. Bu durum, söz konusu dönemlerde şirketlerin giderlerinin gelirlerinden fazla olduğunu ve zarar açıkladığını ortaya koydu.

Ekonomi, Bebek, Son Dakika

Son Dakika konkordato AVM'lerde mağazaları bulunan 20 yıllık marka konkordato ilan etti - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

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