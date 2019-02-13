Son Dakika Haberleri: Avni Yıldırım - Dirrell Maçının Hakemleri Belli Oldu

Avni Yıldırım - Dirrell Maçının Hakemleri Belli Oldu

5 saat önce

Türk boks tarihinin en büyük unvan maçının hakem kadrosu açıklandı.

Avni Yıldırım - Dirrell Maçının Hakemleri Belli Oldu, System.String[]
Türk boks tarihinin en büyük unvan maçının hakem kadrosu açıklandı.

Avni Yıldırım (21-1-0 12 KO) vs Anthony Dirrel (31-1-1 24 KO) WBC süper orta sıklet dünya şampiyonluk maçı için geri sayım sürerken karşılaşmanın hakemleri belli oldu. Ring için hakemliğini ABD'li Mark Nelson yapacak. 80'den fazla dünya şampiyonluk maçında görev alan tecrübeli hakem Mark Nelson bugüne kadar 702 maç yönetti. Puan hakemi olarak ise 2 ABD'li 1 de Alman hakem görev alacak. Tim Cheatham (ABD), Jurgen Langos (Almanya) ve bir diğer Amerikalı Mike Fitzgerald mücadelede puan hakemi olarak bulunacak. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.02.2019 07:18 Kaynak: İHA

Nelson, Amerika Birleşik Devletleri, Avni Yıldırım, Spor
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