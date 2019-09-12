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Avrasya Tüneli'nde dubalara "makas" atan maganda yakalandı

15 dakika önce

Avrasya Tüneli'nde dubalara "makas" atan maganda yakalandı Ehliyetine el konulan magandaya bin 110 lira para cezası kesildi Maganda 2 yıla kadar hapisle yargılanacakİSTANBUL - Avrasya Tüneli'nde otomobil ile dubalar arasında "makas" atarak trafiği tehlikeye düşüren maganda, sivil trafik...

Avrasya Tüneli'nde dubalara "makas" atan maganda yakalandı

Ehliyetine el konulan magandaya bin 110 lira para cezası kesildi

Maganda 2 yıla kadar hapisle yargılanacak

İSTANBUL - Avrasya Tüneli'nde otomobil ile dubalar arasında "makas" atarak trafiği tehlikeye düşüren maganda, sivil trafik polisi tarafından yakalandı. Ehliyetine el konulan ve 2 yıla kadar hapisle yargılanacak magandaya, bin 110 lira idari para cezası kesildi.

Avrasya Tüneli'nde otomobilli bir maganda, araçlar seyrettiği esnada dubaların arasında "makas" atarak trafiği tehlikeye düşürmüştü. Görüntülerin medyaya yansımasının ardından Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı Sivil Trafik Ekipler Amirliği görevlileri harekete geçti. Görüntüleri inceleyen polis, otomobilin plakasının 34 AGF 994 olduğunu belirledi. Sürücüsünün de B.D., olduğunu tespit eden polis, şahsı yakalayarak gözaltına aldı.

Ehliyetine el konularak para cezası kesildi

Şubeye götürülen şahsa, "Aksine bir işaret bulunmadıkça sürücülerin; trafiği aksatacak veya tehlikeye sokacak şekilde ardı ardına birden fazla şerit değiştirmeleri" maddesinden bin 2 lira ve "Trafik işaret levhaları, cihazları ve yer işaretlemeleri ile belirtilen veya gösterilen hususlara uymamak" maddesinden ise 108 lira olmak üzere toplamda bin 110 lira idari para cezası kesildi. Ayrıca şahsın ehliyeti geçici olarak iptal edildi.

2 yıla kadar hapisle yargılanacak

Şubeye işlemleri tamamlanan sürücü, "ulaşım araçlarını kişilerin hayat, sağlık veya mal varlığı açısından tehlikeli olabilecek şekilde sevk ve idare eden kişi, 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır" maddesinden adli işlem yapılmak üzere Acıbadem Polis Merkezine teslim edildi.

Avrasya Tüneli'nde dubalara makas atan maganda yakalandı

Avrasya Tüneli, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 04:30 Kaynak: İHA
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