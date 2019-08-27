Avrasya Tüneli'nde kontrolden çıkan cip yan yattı

Kaza sonrası trafikte oluşan uzun kuyruk havadan görüntülendi

3 kişi kazayı yara almadan atlattı

Tünel tek taraflı trafiğe kapatıldı

İSTANBUL - Avrasya Tüneli'nde kontrolden çıkan lüks cip yolda yan yattı. Araçta bulunan 3 Azerbaycan vatandaşı kazayı yara almadan atlattı. Aracın yoldan çekilmesiyle yol trafiğe tekrar açıldı.

Avrasya Tüneli'nde saat 14.30 sıralarında meydana gelen kazada, Azerbaycan plakalı lüks cip iddiaya göre kontrolden çıkarak yan yattı. Araç içerisinde bulunan 3 Azerbaycan vatandaşı kazayı yara almadan atlattı. Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kaza nedeniyle Asya istikametine doğru olan yol trafiğe kapatıldı. Yolun kapatılması sebebiyle Avrupa'dan Asya istikameti tünel girişinde uzun araç kuyrukları oluştu. Yan yatan araç çekici yardımıyla yoldan çekildi. Aracın çekilmesiyle yol trafiğe tekrar açıldı.