Avrasya ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler - Son Dakika

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Hastaneden taburcu olanlar Kırgızistan'da 17 yeni vaka
Kırgızistan Sağlık Bakanlığı Temsilcisi Aynura Akmatova, 17 kişide daha Kovid-19 saptanmasıyla vaka sayısının 746'ya, taburcu edilenlerin sayısının da 462'ye yükseldiğini bildirdi.
Vakaların 12'sinin durumunun ağır olduğunu söyleyen Akmatova, 276 hastanın tedavisinin devam ettiğini dile getirdi.
Akmatova, 864 kişinin hastanede, 3 bin 86 kişinin de ev karantinasında tutulduğunu aktardı.
Parlamento, 3 şehir ve 1 ilçede OHAL rejiminin 30 Nisan'dan 1 1 Mayıs'a kadar uzatılmasını onayladı.
Hükümet, salgına karşı alınan tedbirlerin gevşetilmesi için 2 aşamalı plan hazırladı.
İlk aşamada 1 Mayıs itibarıyla sanayi, üretim ve inşaat sektörünün yanı sıra ticari işletmeler, otomobil tamirhaneleri, noter ve kuaförlerin faaliyetine izin verilecek.
Salgında 8 kişi yaşamını yitirmişti.