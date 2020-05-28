Avrasya ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler - Son Dakika

Avrasya ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler

Belarus, Azerbaycan, Moldova, Tacikistan, Özbekistan ve Kazakistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve ölümleri artmaya devam ediyor.

Avrasya ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler, System.String[]

Belarus, Azerbaycan, Moldova, Tacikistan, Özbekistan ve Kazakistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve ölümleri artmaya devam ediyor.

Belarus Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, vaka sayısı 902 artarak 39 bin 858'e yükseldi.

Ölü sayısı 5 artarak 219, iyileşenlerin sayısı da 737 yükselerek 16 bin 660 oldu.

Ülkede, toplam 499 bin 249 Kovid-19 testi yapıldı.

Azerbaycan'da 191 yeni vaka

Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Kovid-19 karargahından yapılan açıklamaya göre, vaka sayısı 191 artarak 4 bin 759'a ulaştı.

Sağlığına kavuşanların sayısı 125 artarak 3 bin 22'ye, yaşamını yitirenlerin sayısı 2 yükselişle 56'ya çıktı. Bugüne kadar 284 bin 669 test yapılan Azerbaycan'da 1681 hastanın tedavisi sürüyor.

Moldova'da 6 kişi daha öldü

Moldova Sağlık, Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanlığından yapılan açıklamada, 17'si sağlık çalışanı 188 kişide virüse rastlanmasıyla vaka sayısının 7 bin 725'e çıktığı bildirildi.

Vakalardan 19'unun Moldova'ya bağlı Gagauz Özerk Yeri'nde tespit edildiği belirtilen açıklamada, son 24 saatte 1445 Kovid-19 testinin yapıldığı kaydedildi.

Ölü sayısının 6 artarak 282 olduğu aktarılan açıklamada, iyileşen sayısının 4 bin 123 olduğu aktarıldı.

Tacikistan'da vaka sayısı 3 bin 563'e ulaştı

Tacikistan Sağlık ve Sosyal Koruma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, vaka sayısı 139 artarak 3 bin 563'e, iyileşen sayısı da 99 artarak 1674'e çıktı.

1842 kişinin tedavisinin sürdüğü ülkede 3 bin 322 kişi de gözetim altında tutuluyor.

Ülkede 47 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti. Kovid-19 ile mücadele kapsamında düğünlerin yapılması da yasaklandı.

Başkent Duşanbe'deki kafe ve lokantalara gelen müşterilerin vücut ısısının ölçülerek içeri alınması ve hijyene riayet etmeleri talep ediliyor.

Öte yandan, Hindistan hükümeti Kovid-19 ile mücadele eden Tacikistan'a tıbbi ilaç ve malzemelerden oluşan 4,6 ton insani yardım gönderdi.

Aynı uçakla Hindistan'da eğitim gören 45 Tacik vatandaşı da ülkeye getirilerek, 14 günlük karantina merkezlerine yerleştirildi.

Özbekistan'da 41 yeni vaka

Özbekistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, vaka sayısının 41 yükselişle 3 bin 437'ye çıktığı bildirildi.

Hastalardan 4'ünün durumunun ağır olduğu aktarılan açıklamada, taburcu edilen kişi sayısının 17 artarak 2 bin 685'e ulaştığı kaydedildi.

Virüs tespit edilen 738 kişinin tedavisinin sürdüğü aktarılan açıklamada, şimdiye kadar 552 bin test yapıldığı belirtildi.

Kovid-19 nedeniyle 14 kişinin yaşamını yitirdiği Özbekistan'da, 45 bin 455 kişi gözetim altında tutuluyor.

Kazakistan'da iyileşenlerin sayısı 5 bine yaklaştı

Kazakistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, iyileşenlerin sayısı 125 artarak 4 bin 893'e ulaştı.

130 bin kişinin katılacağı üniversite giriş sınavlarının sıhhi tedbirlerin alınması şartıyla 20 Haziran itibarıyla yapılması kararlaştırıldı.

Virüsten 37 kişini hayatını kaybettiği ülkede vaka sayısı 9 bin 576 olarak açıklanmıştı.

Azerbaycan, Belarus, Moldova, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.05.2020 06:43 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Avrasya ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler - Son Dakika

Son Dakika

Murat Boz, O Ses Türkiye'den ayrıldı mı? Paylaşımı dikkat çekti Acun Ilıcalı, anneliğini çok beğendiği Şeyma Subaşı'nı öve öve bitiremedi Canlı yayında göğüsleri görünen jüri üyesi itiraf etti: Bilerek yaptım Karnı burnunda olan ünlü şarkıcı, mayo giyip denize koştu Canlı yayında yöneltilen "Kürtçe" sorusu Acun'u küplere bindirdi: Vatan hainleri, vicdansızlar "10 milyon liram olsa müziği bırakırım" diyen İrem Derici'ye para yağdı İletişim ödülünde Cemal Can ile konuşan Danla Bilic, kendisine laf atan Yasin'e sert çıktı: Hesabınla vedalaş Oyuncu Saruhan Hünel, Kuruluş Osman dizisinden ayrıldı Oyuncu Bahar Şahin'den gülümseten çocukluk itirafı: Galatasaraylı olduğum için Arda Turan'a aşıktım Şarkıcı Sinan Özen'in yenidoğan bebeği 6. kez ameliyat oldu Caner Erkin'den Şükran Ovalı itirafı: İkna etmek için kapısında yattım Karantina döneminde yeteneğini keşfeden Esra Erol, resim yapmaya başladı Mısırlı sunucu Lobna Asal, canlı yayında dakikalarca sevdiği maymunun saldırısına uğradı Fenomen Jason Derula, matkapla mısır yeme videosu çekerken ön dişlerini kırdı Sıkı spor yapan genç oyuncu, fit halini köpük banyosu pozuyla sergiledi
İstanbul'un Fethi, bakanlıklar ve İBB'nin programlarında aynı anda ayrı ayrı kutlanacak İstanbul'un Fethi, bakanlıklar ve İBB'nin programlarında aynı anda ayrı ayrı kutlanacak         
00:42
Murat Boz, O Ses Türkiye'den ayrıldı mı? Paylaşımı dikkat çekti Murat Boz, O Ses Türkiye'den ayrıldı mı? Paylaşımı dikkat çekti         
00:36
Sağlık Bakanı Koca 29 Mayıs'ta açılacak Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi'nin özelliklerini paylaştı Sağlık Bakanı Koca 29 Mayıs'ta açılacak Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi'nin özelliklerini paylaştı         
00:02
Sosyal medya kararnamesini imzalayan Trump, hem Twitter'a hem basına laf attı Sosyal medya kararnamesini imzalayan Trump, hem Twitter'a hem basına laf attı         
23:47
Kadıköy'de Kobe Bryant'ın anısına yapılan basketbol sahasını dünyaca ünlü spor kanalı ESPN, sosyal medyasında paylaştı Kadıköy'de Kobe Bryant'ın anısına yapılan basketbol sahasını dünyaca ünlü spor kanalı ESPN, sosyal medyasında paylaştı         
23:45
Arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavga kanlı bitti: 1 ölü, 2 yaralı Arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavga kanlı bitti: 1 ölü, 2 yaralı         
23:43
Son dakika: İçişleri Bakanlığı, 65 yaş üstü ve 18 yaş altı için devam eden sokağa çıkma yasağındaki kuralları paylaştı Son dakika: İçişleri Bakanlığı, 65 yaş üstü ve 18 yaş altı için devam eden sokağa çıkma yasağındaki kuralları paylaştı         
23:41
Macaristan 1. Ligi'nde maçların seyircili oynanmasına karar verildi Macaristan 1. Ligi'nde maçların seyircili oynanmasına karar verildi         
23:18
Afyonkarahisar'ın Kumalar Yaylası'na haziran ayına 3 gün kala kar yağdı Afyonkarahisar'ın Kumalar Yaylası'na haziran ayına 3 gün kala kar yağdı         
22:49
Caner Erkin'den Şükran Ovalı itirafı: İkna etmek için kapısında yattım Caner Erkin'den Şükran Ovalı itirafı: İkna etmek için kapısında yattım         
22:49
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ayasofya mesajı Yunan basınında ses getirdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ayasofya mesajı Yunan basınında ses getirdi         
22:46
Elazığ'da yavru dağ keçisi Şehit Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nin bahçesine girdi Elazığ'da yavru dağ keçisi Şehit Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nin bahçesine girdi         
22:37
Ordu Valisi Seddar Yavuz: Kente gelenlerin sorumsuz davranışları sebebiyle vakalar arttı Ordu Valisi Seddar Yavuz: Kente gelenlerin sorumsuz davranışları sebebiyle vakalar arttı         
22:27
Brezilyalı yıldız Neymar'ın oğluna yaptığı yumurta şakası büyük ilgi gördü Brezilyalı yıldız Neymar'ın oğluna yaptığı yumurta şakası büyük ilgi gördü         
22:22
Malatya'da göğsüne demir korkuluk saplanan çocuğu itfaiye kurtardı Malatya'da göğsüne demir korkuluk saplanan çocuğu itfaiye kurtardı         
22:07
Son Dakika: Hafta sonu 15 ilde uygulanacak olan sokağa çıkma yasağının ayrıntıları belli oldu Son Dakika: Hafta sonu 15 ilde uygulanacak olan sokağa çıkma yasağının ayrıntıları belli oldu         
21:50
Fenerbahçe, milli yıldız Nuri Şahin ile anlaştı Fenerbahçe, milli yıldız Nuri Şahin ile anlaştı         
21:50
Doğum yapan kadını aracı pislenmesin diye taksisinden indiren şoföre ev hapsi cezası verildi Doğum yapan kadını aracı pislenmesin diye taksisinden indiren şoföre ev hapsi cezası verildi         
21:35
15 gündür haber alınamayan adam kokular gelmesi üzerine evinde ölü bulundu 15 gündür haber alınamayan adam kokular gelmesi üzerine evinde ölü bulundu         
21:14
İtalya Serie A, resmen 20 Haziran'da başlıyor İtalya Serie A, resmen 20 Haziran'da başlıyor         
21:00
Bitlis'te çobanlık yapan 3 çocuk babası, yıldırım çarpması sonucu vefat etti Bitlis'te çobanlık yapan 3 çocuk babası, yıldırım çarpması sonucu vefat etti         
20:56
Acil tıp teknisyenini darp eden zanlı tutuklandı Acil tıp teknisyenini darp eden zanlı tutuklandı         
20:53
15 ilde bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulaması devam edecek 15 ilde bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulaması devam edecek         
20:48
Son Dakika: Üniversite sınavına girecek adaylar, sınav merkezlerini değiştirebilecek Son Dakika: Üniversite sınavına girecek adaylar, sınav merkezlerini değiştirebilecek         
20:42
Galatasaray'ın gündemine gelen Balotelli, Brescia'dan ayrılıyor Galatasaray'ın gündemine gelen Balotelli, Brescia'dan ayrılıyor         
20:34
Son Dakika: Türkiye'de 28 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 30 kişi vefat etti, 1182 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 28 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 30 kişi vefat etti, 1182 yeni vaka tespit edildi         
20:24
İngiltere'de normallaşme sürecinde koronaya karşı en fazla 6 kişiye kadar buluşmaya izin verilecek İngiltere'de normallaşme sürecinde koronaya karşı en fazla 6 kişiye kadar buluşmaya izin verilecek         
20:09
Koronavirüs tedbirleri kapsamında kapatılan restoran ve kafeler 1 Haziran'da açılacak Koronavirüs tedbirleri kapsamında kapatılan restoran ve kafeler 1 Haziran'da açılacak         
20:06
Son Dakika: 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkma yasağı devam edecek Son Dakika: 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkma yasağı devam edecek         
19:58
Son Dakika: Şehirler arası seyahat sınırlaması 1 Haziran'dan itibaren tamamen kaldırılacak Son Dakika: Şehirler arası seyahat sınırlaması 1 Haziran'dan itibaren tamamen kaldırılacak         
19:56
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.05.2020 01:11:19. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Avrasya ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]