AB'den Macaristan Başbakanı Orban'ın "karma ırk" açıklamasına tepki - Son Dakika
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AB'den Macaristan Başbakanı Orban'ın "karma ırk" açıklamasına tepki

30.07.2022 21:55
AB'den Macaristan Başbakanı Orban'ın "karma ırk" açıklamasına tepki

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, ırk temelli ayrımcılıkların AB değerlerine aykırı olduğunu belirtti.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, ırk temelli ayrımcılıkların AB değerlerine aykırı olduğunu belirtti.

Von der Leyen, Slovakya haber sitesi Aktuality'de Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın "karma ırk" konusundaki ifadelerine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Macaristan da dahil bütün AB üyesi ülkelerin ortak değerler altına imza attığını anımsatan von der Leyen, "Irk ayrımı yapmak ortak değerleri çiğnemektir." ifadesini kullandı.

Von der Leyen, AB'nin eşitlik, tahammül, adalet ve kurallar üzerine kurulduğuna dikkati çekti.

Bazı kişilerin her zaman hasmane söylemlerde bulunacağına işaret eden von der Leyen, buna rağmen toplumun bir bütün olarak bu kişilerden daha güçlü olduğunu vurguladı.

Avrupa Parlamentosu'ndaki (AP) tüm siyasi partilerin grup başkanları da konuyla ilgili yaptıkları ortak açıklamada, Orban'ın ırkçı söylemlerini kınadı ve bunun AB değerlerine aykırı olduğunu bildirdi.

Macaristan Başbakanı Orban, geçen hafta Romanya'da katıldığı etkinlikte, göçmen karşıtı ifadeler kullanmış ve karma ırk olmayacaklarını belirtmişti.

Orban, 2050'ye kadar Avrupa'nın büyük şehirlerinde Avrupa kökenli olmayan kişilerin çoğunlukta olacağını savunarak, Macarların karma ırk olmak istemediğini ve gelecek nesillerin, sürekli Avrupa'ya doğru ilerleyen İslam medeniyetinin genişlemesini sadece güneyde değil batı sınırında da durdurulması konusunda hazırlanması gerektiğini ileri sürmüştü.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel AB'den Macaristan Başbakanı Orban'ın 'karma ırk' açıklamasına tepki - Son Dakika

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