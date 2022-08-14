AB'den Sırp ve Kosovalı liderlere "gerginliği tırmandırmama" çağrısı - Son Dakika
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AB'den Sırp ve Kosovalı liderlere "gerginliği tırmandırmama" çağrısı

14.08.2022 13:13
AB'den Sırp ve Kosovalı liderlere "gerginliği tırmandırmama" çağrısı

Avrupa Birliği (AB), Kosovalı ve Sırp liderlerin Batı Balkanlar'da çatışma ihtimalini içeren, gerginliği tırmandırıcı açıklamalardan kaçınmasını istedi.

Avrupa Birliği (AB), Kosovalı ve Sırp liderlerin Batı Balkanlar'da çatışma ihtimalini içeren, gerginliği tırmandırıcı açıklamalardan kaçınmasını istedi.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in ofisinden yapılan açıklamada, "Kosova ve Sırbistan'ın yetkilileri arasında özellikle Batı Balkanlar'da savaş ve çatışma hakkında son dönemde yapılan kışkırtıcı açıklamalar, büyük endişe konusudur." ifadesi yer aldı.

İki tarafın siyasetçilerinin bölgede şiddete ve gerginliğin daha da artmasına neden olacak olaylardan sorumlu tutulacağı vurgulanan açıklamada, "İki taraf da karşılıklı husumete ve tehlikeli açıklamalara derhal son vermeli ve sorumlu davranmalıdır." denildi.

Açıklamada, Sırbistan ve Kosova'nın AB kolaylaştırıcılığında yürütülen ve ilişkileri normalleştirme amacı taşıyan diyalog sürecinde tüm meseleleri ele alabileceği kaydedildi.

Kosova'da yaşayan Sırplar dahil, herkesin Kosova kimlik kartı ve plakasına sahip olması zorunluluğu getirileceğinin bildirilmesine, Kosova'daki Sırplar tepki göstererek ülkenin kuzeyindeki sınır geçişlerini kapatmıştı ve temmuz sonunda ülkede gerilim artmıştı.

Kosova hükümeti, Sırbistan'la olan sınır kapılarına giden yollara konulan tüm barikatların kaldırılmasının ardından Sırbistan'la krize neden olan uygulamayı 1 Eylül'e erteleme kararı almıştı.

Gerilimin artmasının ardından Kosova Başbakanı Albin Kurti, Kosova ile Sırbistan arasında yeni bir çatışma riskinin yüksek olduğunu söylemiş, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic de Kosova yönetiminin Sırpların yaşadığı ülkenin kuzeyine saldırmayı planladığını iddia etmişti.

Sırbistan, 2008'de tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Kosova'yı kendi toprağı olarak görüyor.

Kurti ile Vucic'in gerginlik sonrasında 18 Ağustos'ta Brüksel'de bir araya gelmesi planlanıyor. İki liderin bir gün önce de NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile ayrı ayrı görüşmesi öngörülüyor.

NATO-KFOR'dan 1 Ağustos'ta yapılan açıklamada, Kosova'nın kuzeyindeki güvenlik durumunun gergin olduğu belirtilerek "KFOR, durumu yakından takip ediyor ve istikrarın tehlikeye girmesi durumunda müdahale etmeye hazır." ifadesi kullanılmıştı.

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Kıbrıs Cumhuriyeti'ne iltica başvurularının çoğu Türkiye'den Kıbrıs Cumhuriyeti'ne iltica başvurularının çoğu Türkiye'den KKTC'den AB Komisyonunun açıklamalarına tepki Açıklaması KKTC'den AB Komisyonunun açıklamalarına tepki Açıklaması
Kaynak: AA

Avrupa Birliği, Balkanlar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AB'den Sırp ve Kosovalı liderlere 'gerginliği tırmandırmama' çağrısı - Son Dakika

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