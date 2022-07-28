Europol'ün desteğiyle Balkanlar'daki uyuşturucu karteline operasyon yapıldı - Son Dakika
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Europol'ün desteğiyle Balkanlar'daki uyuşturucu karteline operasyon yapıldı

28.07.2022 19:44
Europol'ün desteğiyle Balkanlar'daki uyuşturucu karteline operasyon yapıldı

Avrupa Birliği Polis Teşkilatı Europol'ün desteğiyle Hırvatistan, İtalya, Karadağ, Hollanda, Portekiz, Sırbistan, Slovenya ve İspanya'nın katıldığı sınır ötesi operasyonda, Güney Afrika'dan Avrupa ve diğer ülkelere uyuşturucu kaçakçılığı yapan suç örgütüne mensup 12 şüphelinin...

Avrupa Birliği Polis Teşkilatı Europol'ün desteğiyle Hırvatistan, İtalya, Karadağ, Hollanda, Portekiz, Sırbistan, Slovenya ve İspanya'nın katıldığı sınır ötesi operasyonda, Güney Afrika'dan Avrupa ve diğer ülkelere uyuşturucu kaçakçılığı yapan suç örgütüne mensup 12 şüphelinin yakalandığı bildirildi.

Europol'un resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Avrupa genelinde 37 adrese eş zamanlı yapılan baskınlarda 12 şüphelinin yakalandığı, banka kartları, silah, sürat teknesi ve nakit para ele geçirildiği kaydedildi.

İlgili suç şebekesine ilişkin soruşturmanın birkaç yıldır devam ettiği ifade edilerek, uyuşturucu kaçakçılığının ağırlıklı olarak Karadağ uyruklu kişiler tarafından yapıldığı ancak aralarında Bosna Hersek, Hırvatistan, İtalya ve Sırbistan vatandaşlarının da olduğu belirtildi.

Açıklamada, 2019 ve 2020'de 6 tondan fazla uyuşturucu madde ele geçirildiği, Portekiz'deki bu operasyonun ardından olası suç şebekesi ile mafya bağlantılarına ulaşıldığı ifade edildi.

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Kaynak: AA

Hırvatistan, Karadağ, İtalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Europol'ün desteğiyle Balkanlar'daki uyuşturucu karteline operasyon yapıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Europol'ün desteğiyle Balkanlar'daki uyuşturucu karteline operasyon yapıldı - Son Dakika
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