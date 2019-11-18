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Avrupa borsaları

6 saat önce

Avrupa borsaları, haftanın ilk işlem gününe ticaret müzakerelerine ilişkin iyimserlikle alış ağırlıklı başladı.

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Avrupa borsaları, haftanın ilk işlem gününe ticaret müzakerelerine ilişkin iyimserlikle alış ağırlıklı başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,19 kazançla 406,83 puanda, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,09 artışla 13.254,11 puanda seyrediyor.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,03 yükselişle 7.305,43 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,29 primle 9.288,20 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,03 kazançla 5.941,22 puan ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,06 artışla 23.602,59 puan oldu.

Avro/dolar paritesi 1,1062 ve sterlin/dolar paritesi 1,2952 seviyelerinden işlem görüyor.

Analistler, ABD ile Çin arasında gelecek ay bir ticaret anlaşmasının imzalanabileceğine yönelik beklentilerle pay piyasalarında pozitif havanın etkili olduğunu ifade etti.

Bu hafta Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) son toplantısına ait tutanaklar, ECB Başkanı Christine Lagarde'ın konuşması, ABD Merkez Bankası (Fed) Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) ekim ayı toplantı tutanakları ve Fed üyelerinin konuşmalarının gündemin odağında olacağını belirten analistler, bugün Avro Bölgesi'nde ECB Finansal İstikrar Raporu'nun takip edileceğini kaydetti.

Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 11:40 Kaynak: AA
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