Avrupa borsaları düşüşle açıldı - Son Dakika

Avrupa borsaları düşüşle açıldı

02.12.2020 11:39
Avrupa borsaları düşüşle açıldı, System.String[]

Avrupa borsaları, güne satıcılı bir seyirle başladı.

Avrupa borsaları, güne satıcılı bir seyirle başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,4 azalışla 390 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,4 değer kaybıyla 13.325 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi önceki kapanışın hemen altında 6.385 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,3 düşüşle 5.566 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,1 azalışla 8.132 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,6 değer kaybıyla 21.959 puanda bulunuyor.

Avro/dolar paritesi dün ABD'deki teşvik paketi açıklamalarıyla Mayıs 2018'den bu yana en yüksek seviye olan 1,2088'i görmesinin ardından şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,2 altında 1,2052 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, Brexit görüşmelerinde önemli birkaç konunun hala çözüme ulaştırılamamış olmasından dolayı pay piyasalarının baskılandığını söyledi.

Bugün Avro Bölgesi'nde işsizlik oranı ve ABD'de özel sektör istihdam verilerinin takip edileceğini bildiren analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin gelişmelerin de yatırımcıların odağında bulunduğunu kaydetti.

İngiltere, İspanya, Almanya, Fransa, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Avrupa borsaları düşüşle açıldı - Son Dakika Ekonomi


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