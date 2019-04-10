Son Dakika Haberleri: Avrupa Borsaları Günü Karışık Seyirle Kapattı

Avrupa Borsaları Günü Karışık Seyirle Kapattı

1 saat önce

Avrupa borsaları, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) politika faizini sabit tutma kararının etkisiyle günü karışık seyirle tamamladı.

Avrupa Borsaları Günü Karışık Seyirle Kapattı, System.String[]
Avrupa borsaları, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) politika faizini sabit tutma kararının etkisiyle günü karışık seyirle tamamladı.

Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,26 artışla 386,68 puana çıktı.

Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,47 değer kazanarak 11.905,91 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,25 değer kazanarak 5.449,88 puana yükseldi.

Öte yandan İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise 0.02 puan değer kaybıyla 21.671,76 puana geriledi.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi ise yüzde 0,05 azalarak 7.421,01 puana geriledi.

Avro/dolar paritesi ise TSİ ile 20.40 itibarıyla yüzde 0,14'lük yükselişle 1,1274 seviyelerinde işlem görüyor.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 08:39 Kaynak: AA
Almanya, Avrupa Merkez Bankası, Avrupa, Ekonomi
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